民研：社會政治滿意率創92年新低　梁啟智：未反映國安法影響

香港民意研究所今日（26日）發布最新一期特首及政府民望報告，調查於5月19至21日進行，以電話訪問方式隨機訪問了1001名市民，而國安法消息於5月21日傍晚流出。 特首林鄭月娥最新一期的評分為28.3分，比上一次稍為高出0.4分，與上月相差不大；而市民對社會政治狀況不滿意率為88%，滿意率只有3%，淨值為負86個百分點，創1992年有紀錄以來新低。

時事評論員梁啟智指，對於政治不滿意率創新低不感意外，形容過去兩星期的政治新聞令人「窒息」，包括議會內發生的事件、「中央干預立法會事務」等，令社會政治氣氛再趨緊張。梁認為，國安法消息對調查影響尚未完全反映，因為調查進行時未流出國安法的消息，預期草案引發出來的社會震盪或會更大。對於特首評分變化不大，他不認同是社會事件對特首民望影響不大，指仍有48%受訪者予以0分，但認為現時去評論近日社會事件對特首評分變化是言之尚早，可再觀察下一期數據。

香港民研主席鍾庭耀以研究數據作民意點評，指不認同國家副總理韓正指，香港的深層次矛盾為房屋、教育、收入等民生問題，而自由主義與政府權威管治才是香港社會最大的矛盾，問題不應單單看香港自身，而是東西文化問題。鍾庭耀解釋，由過往的民研數據可見，市民認為香港最重要的核心價值為自由，將焦點放於房屋等民生問題是錯判形勢，一國兩制本來是強調多元文化，現時政府採取攬炒方式「解決問題」，摧毀多元文化，不但無助解決問題，只會加深兩者間的矛盾。