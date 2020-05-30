港版國安法｜設追溯期？　鄭若驊：按慣例沒有　但每件事都有例外

全國人大會議日前（28日）高票通過「港版國安法」，授權人大常委會展開具體立法工作。國安法條文中列明，中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港設立機構，律政司司長鄭若驊表示，香港執法機構將負責執法工作，而中央機構來港後，都必然要遵守本港法律，「內地機構在國內都是依法」，希望社會不要戴有色眼鏡去看，不要「一竹篙打一船人」，亦無須過份擔憂。 被問到「港版國安法」會否設追溯期，鄭若驊指，一般來說刑事法為了符合人權法同國際慣例，都不會設追溯期，「但每件事情都會有例外」，現時只能根據大原則去看。

鄭若驊表示，香港在回歸23年後仍未就《基本法》23條立法，國家擔心香港的情況，為香港訂立「港版國安法」的做法合情合理。（黃寶瑩攝）

鄭若驊出席港台節目《星期六問責》時被問到，立法後若有市民高叫政府官員下台等口號，會否觸犯法例，或出現以言入罪的情況，她回應指，不能單以該項行為去判斷，而要視乎整個情況，「例如佢喺咩場合講，目的係咩，同邊個講，講完之後有無實質行動等」，由於現時仍未有具體條文，希望市民不要過份憂心。

鄭若驊表示，香港在回歸23年後仍未就《基本法》23條立法，加上去年有很多事情發生，「港獨開始猖獗」，國家擔心香港的情況，為香港訂立「港版國安法」的做法合情合理。她又強調，國家安全是國家安邦定國的重要基石，若香港成為國家的風險點，「影響的是14億人民，而非只是香港700萬人」。

《基本法》18條中列明，人大常委在在決定對列於附件三的法律作出增減時，需要先徵詢基本法委員會和港府的意見，鄭若驊說，公開諮詢並不屬18條中的相關程序，但相信律政司在徵詢過程中會有重要角色，強調國安法令本港絕大部份人受益，市民應堅定支持立法。