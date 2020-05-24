港版國安法｜鄭若驊：國家安全從不是港自治範圍　中央有權立法

中央出手制定「港版國安法」，港府三名司長今日（24日）齊齊寫網誌表態支持，其中律師政司長鄭若驊指，國家安全從來不是香港特區的自治範圍，指國家安全影響全國14億人民，顯然是屬於中央事權。 她指，由於特區政府無法完成在國家安全方式的立法，在國家層面進行工作完全是合情合理。

律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

鄭：盲目詆毀與國家安全相關法律絕不理性

鄭若驊在網誌解釋人大引入「港版國安法」的依據，她指人大是國家最高權力機關，根據憲法有權制定法律及其他法律決定，例如香港特區的成立以及《基本法》，都是人大根據憲法設立；「國安法」亦是根據憲法所訂明，人大可以規定、決定特區內實行的制度，以及監督憲法實施。



對於有人質疑人大常委會是否可為香港特區就國家安全進行立法，鄭若驊批評有關説法毫無根據，指國家安全並非本港的自治範圍，盲目詆毀與國家安全相關的法律絕不理性，由於特區政府無法完成國家安全立法的工作，在國家層面進行工作是合情合理。

她又指，香港特區政府獲授權訂立國家安全法的同時，並不影響中央在國家層面為維護國家安全立法的權力，但事實上香港至今仍未成功就此立法（23條），「由於特區政府無法完成，在國家層面進行工作完全是合情合理。」