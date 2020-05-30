港版國安法｜美國將取消香港特殊待遇　李家超：美方威嚇不會得逞

全國人大於周五（29日）通過制訂「港區國安法」的決定草案。美國總統特朗普於香港時間今日（30日）宣布，因應全國人大通過有關港區國安法的決定，將會取消給予香港的特別待遇，制裁參與削弱香港自治的官員。 香港保安局局長李家超今日（30日）在一個電台節目表示，自中國崛起後，美國認為受中方挑戰超級大國的地位，香港的發展仍有其他很多優勢，始終對香港有信心，強調美方的威嚇手段「不會得逞」。

全國人大於周五（29日）通過制訂「港區國安法」的決定草案。

保安局局長李家超在商台節目中表示，自從中國崛起後，美國認為受中方挑戰超級大國的地位，兩國博弈早已經開始，香港是一個開放的城市，有完善體制，美國對中國做任何事都比較容易，李認為這次措施屬於高層面的事情， 但他強調，美方的威嚇手段「不會得逞」。

李家超說，貿易不是單方面，貿易上永遠是互惠互利，美國每年對香港最少有300億美元順差，香港的關稅待遇是基本法賦予，亦獲得世貿組織認可，加上香港有多項優勢，低稅率、完善體制等，不擔心帶來大問題，始終對香港有信心，強調任何的制裁行動，港美兩方都會受影響，國家亦會表明會反制，特區政府會嚴肅留意整個事態發展。