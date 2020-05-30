稱中央立國安法致美制裁　羅冠聰：美港關係會有關鍵性改變

美國總統特朗普昨日召開記者會，稱會就人大立「港版國安法」，而推出各種措施制裁中國及香港。香港眾志今日（30日）召開記者會回應，常委羅冠聰表示，看畢昨晚的記者會後，認為未來中美，美港關係會有關鍵性改變，形容是「活在大時代的感覺」。 羅又指，香港經歷過去一年的抗爭，令全世界知道港人的勇氣，故此更加關注香港，亦令西方國家轉變對中政策，加上新疆集中營及新冠肺炎散播全球等問題，令國際社會集體向中國問責， 認為國際輿情轉變是因為中共鐵腕管治，是「自食其果」。羅又認為，港人未來只有活在「一國一制」的恐懼當中，或借議會，街頭抗爭及國際施壓，迫使北京取消國安法並落實民主兩條道路，認為港人會決志走第二條道路，不會啞忍做順民。

美國總統特朗普昨日召開記者會，稱會就人大立港版國安法，而推出各種措施制裁中國及香港。香港眾志今日（30日）召開記者會回應。（余俊亮攝）

羅冠聰指，中英聯合聲明是在聯合國註冊的條約，國際社會有責任監察條約在港的實踐，而美方對港的特殊待遇是美國政策，故此外國對港貿易政策不單是香港內政，而是需要確保香港自治狀態並令國際社會承認，是國際議題，也不驚訝當中國在港實施「一國一制」時，國際社會會採取制裁。羅又相信美國會借行政命令，逐步及分階段實施制裁措施，甚至取消香港獨立關稅區地位，繼而向中方製造政治壓力，令中方取消立國安法。至於特朗普揚言會對中港官員制裁，他認為不只是推動國安法的中國官員會被制裁，侵犯港人人權的香港官員也會榜上有名。

黃之鋒料制裁時間表與國安法立法掛勾

香港眾志秘書長黄之鋒認為美方發出了強硬及清晰信息，象徵了美港關係劃時代改變，西方政策將會與港人站在同一陣線。黄稱現正了解美方的具體措施，又認為美方的制裁時間表會與國安法立法掛勾，一但國安法短期內立法，美方制裁亦會隨之加速推動。黄指這是特朗普首次親自說明香港已經進入「一國一制」，認為國安法立法是國際制裁的助燃劑。而香港眾志未來會繼續遊說外國國會議員對中方作制裁，及與國際傳媒解釋國安法禍害。

周庭則表示，英國及澳洲等國都就中國政府推出國安法提出擔憂及保留，相信香港進入「一國一制」的事實已被國際承認，批評中國政府及習近平要為此局面負責。周指，中國即使許下承諾及簽訂國際文件，但只是會視之為為自己保駕護航的政治工具。