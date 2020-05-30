立法會選舉｜公民黨推薦6人參選　鄭達鴻 林瑞華挑戰港島、飲食界

公民黨今日（30日）召開特別黨員大會，通過 2020年立法會選舉推薦參選人名單。 地區直選方面，九龍東譚文豪，新界東楊岳橋及新界西郭家麒均競逐連任。當中葵青區議員 冼豪輝會與郭家麒列入同一名單，而大律師梁嘉善則與楊岳橋列入同一名單。港島區則有東區區議員鄭達鴻，接替因佔中案被判刑而無法出選的陳淑莊參選。 功能組別方面，法律界郭榮鏗會競逐連任，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則準備出選飲食界。

公民黨主席梁家傑表示，難以預料未來形勢及被取消參選資格的可能。（資料圖片）

公民黨主席梁家傑表示，難以預料未來形勢及被取消參選資格的可能，「當中共撕破臉皮時，乜嘢都有可能發生」。故此今日召開的特別黨員大會亦通過議案，授權執行委員會如遇上「千變萬化，未能預見的形勢」，而又未能及時召開特別黨員大會，執委會可以就住立法會選舉的情形，及最有利民主派爭取立法會議席過半的策略，必要時為公民黨立法會選舉正式參選名單作最後決定及部署。而遇到參選人被取消參選資格或有需要時，公民黨會啟動徵召機制，以作出應變。他又表示，面對現時嚴峻局勢，希望民主派不同光譜的人士，都明白要充分合作，沒有空間互相攻擊。

早前稱有意參選超級區議會的沙田區議員黃文萱， 梁家傑指她基於個人原因，退出今次的推薦名單，並會專注於區議會工作。梁家傑又表示，相信公民黨未來會啟動徵召機制並派員出選區議會第二功能組別，但九龍西則不會派任何人出選。

美國總統特朗普昨日召開記者會，稱會就人大立港版國安法，而推出各種措施制裁中國及香港。梁家傑稱，許多香港官員及建制派現時「語無倫次」，認為他們感到徬徨。他表示，過往他出外探訪的立場，是想保持香港獨立關稅區地位，認為香港是自由民主陣營一員，擁抱同一種價值及制度，希望外國「俾機會港人撐住」。但現時中國不給予香港空間繼續一國兩制，而特朗普基於美國自身利益考量而作出行動，港人在兩國角力中作磨心，只能扣「緊安全帶」面對未來。