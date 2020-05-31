港版國安法｜曾國衞批特朗普「噏得就噏」　無外國資產毋懼制裁

全國人大上周通過「港區國安法」以全國性法律形式在香港實施，引起本地及國際強烈反應，其中美國總統特朗普指，香港已非實行一國兩制，而是「一國一制」，將審視香港特殊地位。 政制及內地事務局局長曾國衞在商台節目中表示，「港區國安法」並非如想像中恐怖，又以關門防盜為喻，認為只有賊人會害怕。他強調香港仍在實行「一國兩制」，質疑特朗普的說法是「噏得出就噏」。 關於來屆立法會換屆選舉，會否出現更多選前「DQ」，曾國衞無直接回應，但質疑違反國安法的人，是否仍真誠擁護《基本法》。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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「加拿大我都唔會去​」

曾國衞出席商台節目《政好星期天》期間提到，本港去年開始出現的暴亂情況，令香港「病得幾嚴重」，有必要立法。他又指，今次立法由行政長官林鄭月娥親自掛帥，反映特區政府是全面配合國家立法安排，希望市民釋除疑慮，市民一開始不理解時有擔憂很正常，但不排除有人別有用心妖魔化、污名化國安法。

曾國衞批評，部分人「賊喊捉賊」，又以防盜為喻，指香港過去一段時間對於國安中門大開，現時只是「起好道門」，只有賊人才會介意此行為：「我裝道門對你有咩影響，關你咩事？」

有關特朗普針對香港的言論，曾國衞認為，本港仍在實行「一國兩制」下的資本主義制度，質疑特朗普的說法是「噏得出就噏」，「唔係你說了算」。他強調，訂立「港區國安法」是「合憲合法」，很多國家都有國安法例，反問為何中國為港立法就不行，認為這是「霸凌」的想法。

曾國衞稱，不擔心成為歐美國家制裁對象，因為他沒有外國居留權和資產：「加拿大我都唔會去，費事佢哋捉我。」

政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片）

質疑違國安法者是否仍擁護《基本法》

有關中央日後如在港設國安機構的角色，曾國衞指現時未看到條文，難以置評，但認為執行工作大部分應由香港政府自己做。至於情報分享交流，他認為在全球化年代，各國政府部門和執法機關一向都有做。曾國衞以過去擔任入境處處長期間的經驗，指和中聯辦之間的交流，主要在於聯絡、中央就可能影響香港的政策作通知、港方向北京反映意見，並沒有「執法」或「指導」他們做任何事。

主持人問到，國安法實施後，會否有更多人在來屆立法會選舉中被「DQ」。曾國衞回應指，參選資格有法定要求，選舉主任要看其具體行為言論才能下判斷，但他認為港區國安法中列明的4類行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義活動、外國干預，都不是一般罪行，而是極嚴重行為，如果做出這些行為，是否仍然擁護《基本法》，會是一個疑問。

立法會上周四通過《國歌條例草案》二讀，預料本周將付諸三讀表決。曾國衞認為，法例的核心是希望市民尊重國歌，所以除罰則外，亦會有教育宣傳措施。至於執行問題，他相信警方有足夠能力處理，奉勸市民不要以身試法。