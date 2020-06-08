專訪｜直言離中間路線因無市場　李梓敬否認投機：與自由黨無介蒂

今年3月，《香港01》率先獲悉，新民黨擬改推本身是自由黨黨員的李梓敬參選新界東，取代現任議員容海恩出戰。事件其後惹來軒然大波，李梓敬宣布退出自由黨「轉會」新民黨，容海恩更憤而退出新民黨初選，亦有人批評他是投機主義者，為參選而轉黨。 李梓敬坦言，「與其說我脫離了某一政黨，不如說我是離開了中間路線」。他認為，在反修例風波後，中間路線已再無市場，在政治兩極化的情況下，「其實係香港人變咗」，但否認自己是「越走越藍」。

2009年加入自由黨的李梓敬，在2016年立法會選舉夥拍該黨榮譽主席田北俊參選新界東，最後取得約2萬票鎩羽而歸，及至去年區選亦敗給民主派對手，爭取連任失敗。正當外界以為他會轉型成為「建制KOL」時，他卻出人意表轉投新民黨，希望再次衝擊立法會議席。

對於外界批評他是投機主義者，李梓敬接受《香港01》專訪時坦言，「幾年前我的言論已越來越鮮明，離開中間路線已不是今日的事，尤其在拍Youtube後更加鮮明」，他不欲自己的立場會影響自由黨，才作出退黨的決定。至於為何加入新民黨，李梓敬說，新民黨的中產專業背景與其理念相近，加入前與該黨不少成員都早已相識，「入到去其實都好自然，唔係話自己突然轉了立場等」。

李梓敬在退出自由黨後轉投新民黨及公民力量，他指出，新民黨的中產專業背景與其理念相近，加入前與該黨不少成員都早已相識。（資料圖片）

感激自由黨栽培 明白總有一日需分道揚鑣

離開自由黨後，不少人關注他與黨領導，尤其是「師傅」田北俊的關係，李梓敬指，自己與自由黨無介蒂，並感激該黨過往的栽培，自己一直十分尊重田北俊，與其他前黨友包括邵家輝、李鎮強等亦情同兄弟。

李梓敬說，田北俊一直給予他很大自由度，不會干預他網上的短片內容，但他憶述一段與田北俊的對話，預視了退黨的一日：「我（田北俊）啲支持者好唔鍾意你，會喺我Facebook鬧你；你啲支持者又好唔鍾意我，成日喺你Facebook鬧我。」李坦言，彼此路線不同，始終有一日要分道揚鑣。

建制派現時在新界東9席中佔3席，談及9月的選情，李梓敬認為，在此社會形勢下，建制派內協調十分重要，認為建制派應「一齊贏」，但現時仍未知由誰人參選。（李澤彤攝）

佩服容海恩 認為不應將兩人作比併

新民黨早前為協調人選出選新界東，推出黨內初選，並容許黨外人士報名，由李梓敬挑戰爭取連任的容海恩。不過，已報名參選的容海恩其後宣布退選，批評初選機制「已內定了其他人」，認為自己無需為他人「抬轎」。政界關注兩人的關係是否已「交惡」，李梓敬回應說，自己「好鍾意容海恩，亦好佩服佢」，指對方在生產後不久已落區，過去4年在議會內亦有明顯進步，亦是他法學博士的師姐，自己十分尊重她，未來亦有很多事情要向她請教。

建制派現時在新界東9席中佔3席，談及9月的選情，李梓敬認為，在此社會形勢下，建制派內協調十分重要，「若要爭取最大利益，只能派3至4張名單出選」。政圈預料，民建聯陳克勤和葛珮帆將爭取連任，是否意味著李梓敬與容海恩「兩個只能活一個」？李梓敬說，不應將兩人作比併，認為建制派應「一齊贏」，又笑言自己「無優勢，亦無賣點」，但現時仍未知由誰人參選。