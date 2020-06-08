專訪｜李梓敬：曾想過不再從政　做KOL冀打輿論戰提供論述基礎

去年的反修例風波中，民主派陣營以鋪天蓋地的文宣攻勢，成功搶佔禦論陣地，並動員過百萬人上街，最終成功逼使政府撤回逃犯條例。戰況蔓延至11月的區議會換屆選舉，建制陣營遭受重創，失去逾百議席，有意見認為建制派應改變以民生及地區為主的選舉模式，搶攻網上禦論戰。 一批有建制背景的KOL和YouTuber其後如雨後春筍般湧現，去年仍為自由黨黨員的李梓敬，在區選落敗後發起「KOL100」計劃，希望透過100名「種子KOL」拍片，為建制派打輿論戰。李梓敬接受《香港01》專訪時坦言，區選落敗後感到失望，曾想過不再從政，他希望透過「KOL100」起帶頭作用，為陣營提供論述基礎，不再流於「維園阿伯式」論政。

李梓敬說，希望透過「KOL100」計劃起帶頭作用，為建制陣營支持者提供論述基礎，不再流於「維園阿伯式」論政。（李澤彤攝）

李梓敬早於2013年已開設Youtube個人頻道，但在去年12月才開始活躍，每日上載近15分鐘的片段談論時政，其頻道至截稿前已累積逾18.3萬訂閱，每段短片的觀看次數平均逾10萬次，是「KOL100」中之冠。他坦言，頻道的發展速度較想像中快，「12月初才拍第一條片，去到2月6日已有10萬訂閱，其實箇中原因並非我們講得特別好，而是藍營支持者在去年反修例風波中都很鬱結，覺得主流媒體並不能代表他們，當有人為他們發聲時，自然會一呼百應」。

在政治兩極化的現象下，兩邊陣營大打輿論戰，各自希望累積網軍壯聲勢，李梓敬深明這道理，亦明白建制陣營一直在這方面處於劣勢，「藍絲好驚俾人起底，所以好少在社交平台上抒發政治立場，只會在一些秘密群組內發言，但黃絲則相對較為敢言」。李梓敬說，「KOL100」主要希望能起帶頭作用，鼓勵支持者敢於在網上平台發言，從反應來看，認為客觀效果可算成功。

自去年12月6日起，李梓敬每日上載近15分鐘的片段談論時政，其頻道至截稿前已累積逾18.3萬訂閱，他拍攝短片的工具只是一部手機，製作簡單，背景則是位於九龍塘的個人辦事處。（李澤彤攝）

頻道約20%訂戶來自34歲以下群組 勢力不容忽視

但正因社會漸趨兩極化，政客的網上頻道難免讓人有「塘水滾塘魚」的感覺，觀看短片的人絕大部分為其陣營的支持者，「以往藍營支持者予人感覺是維園阿伯，即是有立場但無論述，無辦法說服他人支持」，李梓敬說，「KOL100」盼能為支持者提出論述基礎，「即使該解釋是否正確及嚴謹，但至少能向身邊人有效地闡釋觀點」。

建制陣營的支持者向來以年長一輩為主，黃營則以年青人為主，但李梓敬說根據Youtube的統計數字，其頻道約有20%的訂閱戶來自34歲以下群組，認為不應忽視這股勢力。他續指，年長支持者反而對他們經營Youtube有優勢，「由於Youtube較著重用戶的收看時間，他們（年長支持者）很多可能已經退休，會更願意花時間看畢整條短片」。

李梓敬強調，「KOL100」計劃「階段3.0」才是最重要的目標，長遠而言希望能轉移支持者至內地社交平台，例如哔哩哔哩（bilibili）、抖音（TikTok）等，即使自己未來有意參選，也不會放棄經營其個人Youtube頻道。（李澤彤攝）

「KOL100」分三階段發展 最終盼將支持者轉到內地平台

談及未來的發展，李梓敬說，「KOL100」計劃希望分三階段發展，目前「階段1.0」已成功做到，即開設不同的頻道，各自也有一定的影響力；「階段2.0」則希望在將一些頻道轉型，少談政治而改為發佈生活休閒類短片，如飲食、開箱等，「將少許政治信息滲入生活短片」，以維繫陣營內的支持者。

李梓敬強調，「階段3.0」才是最重要的目標，「現時大家所用的社交媒體都是源於美國，過往曾有親建制頻道或專頁無故被限制流量，或一夜間消失」，長遠而言，他希望能轉移支持者至內地的社交平台，例如哔哩哔哩（bilibili）、抖音（TikTok）等，現時已逐漸呼籲支持者轉移陣地，他又強調，即使自己未來有意參選，也不會放棄經營其個人Youtube頻道。