港版國安法｜林鄭批美國對國家安全雙重標準　制裁香港損人不利己

全國人大上周通過訂立「港區國安法」，引起國際社會關注，美國總統特朗普批評中國將「一國兩制」變為「一國一制」，將對香港實施一系列行動，包括可能取消特殊待遇。 特首林鄭月娥今日（2日）見記者期間，主動談及相關議題。她指出，外國部分政府官員和政客對香港事務的指控是失實的，批評美國對香港實施制裁是損人不利己，而且雙重標準，因為美國對於近日的反警暴騷亂也很強硬處理。

港區國安法一旦落實，香港的國際地位受到關注。（資料圖片）

指香港進入「rule of fear」年代

林鄭月娥指，5月28日全國人大表決通過立港區國安法的決定，授權人大常委會制訂法例，她即日已發聲明歡迎決定，指特區政府會全力配合，翌日也發出公開信。由於立法工作是「兩步走」，人大通過決定授權人大常委會是第一步，現時未有法律條文，理解市民有一定關注。

她批評過去幾日外國政府、政客有很多失實言論、無理指控，政府官員已多次發出新聞公布、社交網帖文、受訪，以正視聽，她今日要表達的有三點：

一、國家安全是每個國家主權體現、治權的基礎，對於限制危害國安行為的法律，香港現時不是完全沒有，但明顯非常不足；

二、中國國內也有國家安全法，照理這應適用全國，但「一國兩制」、「港人治港」、高度自治下，透過《基本法》23條授權特區自行立法，但香港受限種種原因至今未能落實，相比澳門於2009年已就國安立法。加上，今日立法會面對的亂局有目共睹，而且23條立法在香港長期被「妖魔化、污名化」，於可見一段期間內也很難通過本地立法。23條自行立法是基於中央對特區的信任，所以授權給香港做，但經過23年，香港都做不到；

三、危害國安風險在香港正不斷上升，過去一年發生什麼事大家很清楚，包括「港獨」行為、外國干預、推翻政權活動。市民活在惶恐中，現在已不是「rule of law」，而是「rule of fear」，包括怕被私了、起底等，中央關心所有市民，沒有可能視而不見、漠不關心。

林鄭批評，美國對國家安全的處理雙重標準。（歐嘉樂攝）

中央受壓力仍願意擔當

林鄭指，香港在上述情況下，可能成為全國安全的缺口，影響14億人民，因此很多人都同意中央行使憲法權力。她認為，中央在此事上也承受很多壓力，例如外國藉事件對國家的批評，但中央都願意體現擔當，正如她較早前引述已故中共領導人鄧小平所言，總有一些事件沒有中央出頭難以解決。

她批評，部分外國政府的高調反應，展現的是雙重標準，自己國家安全就很重視，對香港的情況卻戴有色眼鏡去看。林鄭明言，指的就是美國近日的反警暴騷亂，當地政府處理手法也很強硬。

對於外國制裁等行動，林鄭認為是損人不利己，首先香港是美國賺貿易順差的最大經濟體，過去十多年都是；香港單方面提供美國護照持有人免簽證待遇；香港為1,300家在港的美國公司，提供與CEPA（內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排）同等的進入內地市場優惠政策；美國的投資和金融公司、基金，佔本港證券市場交易量約5分之1。

林鄭呼籲，其他政府處理與香港雙邊關係時，應互相尊重，尤其全球經濟疲弱不堪之際，再做這些行為，各地經濟、市民生活只會雪上加霜。