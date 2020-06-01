港版國安法｜駱惠寧親接292萬撐立法簽名　批侵害自由論聳人聽聞

「香港各界撐國安法聯合陣線」公布日前進行的簽名活動收集到逾292萬個簽名，中聯辦主任駱惠寧出席簽名交接儀式。他在儀式中表示，僅8天時間就有292萬多人簽名，充分說明就香港維護國家安全立法是人心所向、勢在必行。 他又指，有人在煽動指國安法出台後，市民沒有言論、出版、集會、遊行自由，斥有關說法聳人聽聞。

「香港各界撐國安法聯合陣線」公布日前進行的簽名活動收集到逾292萬個簽名，中聯辦主任駱惠寧出席簽名交接儀式。(點新聞影片截圖)

駱惠寧表示，簽名冊表達的是廣大港人的真誠期盼。他又提到，５月28日人全國人大通過國家安全立法的一刻，人民大會堂裏響起了長時間熱烈掌聲，認為全國人大開會以來，香港廣大市民以各種方式表達對人大決定的歡迎和支持；又指依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，將會為香港長期繁榮穩定提供堅實的安全屏障，將會更有效地保護香港居民的合法權益，將會有力推動「一國兩制」事業行穩致遠。

他特別提到，近來社會上有人在煽動指國安法出台後，市民沒有言論、出版、集會、遊行自由，甚至出國旅遊、和外國人吃飯都會被抓起來，是聳人聽聞；又批評這種把廣大市民合法權利和少數危害國家安全犯罪捆綁起來的說法，「是要在社會製造無端恐懼，挑撥仇恨」。

對於美國揚言就港區國安法採取制裁，駱惠寧指出此舉恰恰證明美方關心的根本不是香港的前途，而是把香港作為遏制中國發展的一顆棋子，更說明用國安法反外部勢力干涉的迫切性。對一切外來干預，中方都將採取有力措施予以回擊。「香港有今天的發展成就，靠的是自己的打拼，靠的是祖國的支持，不是哪個外國的恩賜。」他最後強調，在國安法保護下香港更能戰勝風浪，迎來新天。