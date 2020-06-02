全體公務員凍薪　政府：已考慮本港經濟、政府財政等六大因素

公務員事務局發言人今日（2日）表示，行政長官會同行政會議決定在2020至2021年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬，由2020年4月1日起生效。 政府已將有關決定通知四個中央評議會的職方代表和四個主要跨部門公務員工會的代表，並將於6月19日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報。

林鄭月娥今早出席行會前見傳媒時，冀公務員理解政府作出的最終決定，共度時艱及同舟共濟。(歐嘉樂攝)

發言人表示，行政長官會同行政會議根據既定年度公務員薪酬調整機制，並考慮了薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣，六大因素後，作出公務員今年凍薪的決定。

政府充分肯定公務員過去一年的努力和貢獻

發言人說：「行政長官會同行政會議充分肯定公務員在過去一年就應對社會事件和2019冠狀病毒病所付出的努力和貢獻。行政長官會同行政會議是按照既定機制，通盤考慮各項相關因素而作出凍薪的決定。香港經濟和政府的財政狀況正受到嚴重打擊。雖然全部三個薪酬趨勢淨指標和整體綜合消費物價指數均為正數，但必須要指出的是，在決定年度公務員薪酬調整時，薪酬趨勢淨指標只是六個須考慮的相關因素之一，因此今次凍薪決定絕對是按照既定薪酬調整機制進行。」

公務員今年凍薪。（資料圖片／梁鵬威攝）

行政長官林鄭月娥今早出席行會前見傳媒時，雖未有透露公務員今年是否凍薪，惟當時已表明18萬名公務員，要理解政府作出的最終決定，知道目前嚴峻的情況，體現共度時艱及同舟共濟精神。

根據公務員薪酬趨勢調查委員會早前的報告，今年加薪淨指標，低、中、高級公務員，原本分別加薪1.15%、1.98%及1.68%。

