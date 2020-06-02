港版國安法｜楊岳橋籲林鄭拿出勇氣　向中央反映國安法反對聲音

香港終審法院前首席法官李國能今日（2日）在報章撰文，認同《基本法》23條立法無望，人大香港制定「港區國安法」的決定可以理解及合理，惟問題的癥結在於擬議法令的實際內容，包括法律必須不具追溯力、在港公開公正審訊、調查權力須受香港法律規管、罪行的定義必須合理確切等。 公民黨黨魁、立法會議員楊岳橋表示，對李國能未有觸及人大立法漠視《基本法》第18條及23條感到遺憾，指為國安立法屬本港內部事務，人大的決定漠視立法會職能，是對《基本法》最大的不尊重。 對於特首林鄭月娥將率領保安局局長李家超等上京，楊岳橋希望林鄭緊記自己「飲港人嘅奶水大」，敦促對方做回香港人的特首，拿出勇氣向北京展社會反對立法聲音。

楊岳橋（右）希望林鄭月娥如實向中央反映市民對國安法的反對。（翟睿敏攝）

公民黨法律界議員郭榮鏗認同李國能指，立法必須按照普通法的原則，亦不可違反港人的基本人權。

律政司司長鄭若驊日前表示，一般而言刑事法為了符合人權法和國際慣例，都不會設追溯期，但就指「當然每件事情都會有例外」。郭榮鏗認為，有關說法會令港人產生疑問，舉例指幾百萬人曾參與遊行，或在社交媒體發表過相關言論，是否均有機會被起訴。

郭榮鏗又指，香港作為國際都市，議員經常會接觸到外國學者、記者及官員討論香港情況，立法是否意味有關行為不可再繼續，香港不再是國際城市。