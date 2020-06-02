港版國安法｜胡志偉口頭質詢遭梁君彥拒批　斥議會成橡皮圖章

人大會議早前通過「港版國安法」草案，引起香港社會及國際關注。民主黨立法會議員胡志偉原定於明日（3日）的立法會大會上就港版國安法提出口頭質詢，惟昨晚（1日）收到秘書處回覆，指主席梁君彥基於有關立法不屬於特區工作，正在草擬的法律具體內容亦尚未公布，裁定質詢內容不符合規程，有關提問不獲批准。 胡志偉強烈批評梁君彥的裁決不公正，未有給予任何理據，只照搬政府立場作決，斥對方「以立法配合行政」，兩權合作下封殺議會監督政府的職能，「甘於將立法機關作為行政機關的延伸」。

胡志偉上周向秘書處提交口頭質詢內容，問有何措施確保國安法不會削弱港人根據《基本法》享有的各種自由及權利，人身自由不受侵犯及不受任意逮捕等。（翟睿敏攝）

胡志偉上周向秘書處提交口頭質詢內容，問有何措施確保國安法不會削弱港人根據《基本法》享有的各種自由及權利，人身自由不受侵犯及不受任意逮捕等；又要求政府交代被控人士會否在內地受審，以及法例會否受追溯期限限制。

政務司司長張建宗於昨日致函梁君彥，以該項質詢所涉事宜不屬於特區的自治範圍、違反《議事規則》第22條及25條的規定為由，請求梁君彥考慮裁定該項質詢不合乎規程。秘書處其後於晚上回覆胡志偉，指出港區國安法是根據《憲法》及《基本法》在國家層面進行的立法工作，關乎國家安全事宜，梁君彥認為有關法律屬《基本法》第18條所指有關國防、外交和其他按《基本法》規定不屬於香港特區自治範圍的法律，因此不批准胡志偉在會上提出該項質詢。

質疑政府避留立會對答紀錄 「免成公職人員行為失當罪有力證據」

胡志偉今日在立法會見記者時表示，特首林鄭月娥等官員已多次在公開場合表明，立法後港人可繼續依法享有言論、遊行等自由，以及香港法庭會審理國安法的案件，不解為何不可在立法會接受質詢。

胡志偉質疑，政府有說謊之嫌，目的是為了掩飾立法的影響，亦憂慮不能準確演繹中央的意思，並質疑政府避免在立法會留下正式紀錄，成為日後被控觸犯公職人員行為失當等罪行的有力證據。

他又指，人大常委在制定有關法律時表明，會以適當方式徵詢香港各界人士的意見，而民選代表正好借質詢時段表達香港市民對國安法的關注，批評政府將此渠道封殺，「證明中央及港府不會顧慮港人的感受，只會一意孤行、從嚴處理」。