新冠肺炎｜何栢良倡擺街站收集樣本樽　笑言：收集簽名好多人簽喎

沙田瀝源邨祿泉樓出現社區感染群組，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府仿效韓國擺設街站收集樣本樽，再交至化驗所檢測，形容做法「效果好好多」，惟他指衞生防護中心對此完全無興趣。 何栢良笑指，支持「港版國安法」街站也稱有290萬人簽名，認為擺街站收樣本可行，「擺街站收集簽名，好多人簽喎，咁擺街站方便啲人去交樣本，效果就好好多。（主持陳志雲：290幾萬人簽）係呀！」何栢良又指，發起簽名的商家和「再出發」人士，應協助生病的員工樣本交檢測樣本。

何栢良建議，政府仿效韓國擺設街站收集樣本樽。

食物及衞生局局長陳肇始今天（3日）接受訪問，指目前每天檢測量為2千至3千個，何栢良認為收集樣本不足，他以5月1日至5月26日為例，檢測量為6萬5千個，惟抵港人士已有5萬5千人，意味非抵港人士的檢測量僅約7千個病人，其中私人醫生平均每日收集90個樣本，普通科門診平均每日收集170個樣本，急症室平均每天收集110個樣本，共平均每天收集300個樣本左右。

何栢良指，現時做法不便利市民提交檢測樣本，其中普通科診所收集時間有限制，市民要上班和「搵食」，早上交完樣本後可能遲到。

何栢良建議，政府仿效韓國擺設街站收集樣本樽，再交至化驗所檢測，形容做法「效果好好多」，惟他指衞生防護中心對此完全無興趣。何栢良笑指，支持「港版國安法」街站也稱有290萬人簽名，認為擺街站收樣本可行，「擺街站收集簽名，好多人簽喎，咁擺街站方便啲人去交樣本，效果就好好多。（主持陳志雲：290幾萬人簽）係呀！」何栢良又指，發起簽名的商家和「再出發」人士，應協助生病的員工交檢測樣本。

至於瀝源邨祿泉樓感染群組，何栢良認為政府應主動出擊，強制上門收集樣本。