前足總董事梁芷珊評審計報告　4年董事會出席率0%委員竟是他？

審計署上月發表報告，揭露香港足球總會各種行政及管理失當。足總前董事梁芷珊昨（8日）晚於網上直播中，透露當中更多個案的細節，更指足總是輛「老爺車」，「無論在任何角度出力也推不動」。

在2015至2019年間曾擔任足總董事的梁芷珊，昨晚聯同前港隊後衛陳偉豪及資深足球撰稿人施建章開直播，討論審計署有關足總管理問題的報告。

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就審計署批評足總董事局、事務委員會及工作小組委員出席率偏低，梁芷珊透露雖有董事曾建議增加開會頻率至每月1次，但未獲接納，「不知為何董事會習慣兩個月才召開1次，變相每年只開5至6次會，有成員會因公事或不在香港而缺席。」

前香港足總董事梁芷珊，昨晚大談足總管理及行政等問題。（資料圖片）

足總會長霍震霆5年僅開會1次

審計署報告提及，有委員在2014至2019年間，共有4年的董事會出席率為0%，僅在2015至2016年度出席率達14%。

梁芷珊透露該委員為足總會長霍震霆，「其實14%即是出席1次，而那次他出席也很合理，因為其兒子（霍震霆次子霍啟山）剛成為董事，他要介紹兒子予大家認識。不過Eric（霍啟山）開會很勤力，有其他公職在身也盡量出席。」

梁芷珊又稱，部份委員與足總沒從屬關係，出席率難以保證；而部份會議足總秘書處也沒有安排人手紀錄。

梁芷珊透露足總會長霍震霆（左）的出席率偏低。（資料圖片/袁志浩攝）

霍震霆次子霍啟山（右一）於2015年起成為足總董事至今。（資料圖片/袁志浩攝）

獲面試者未遞交申請表 僅得Ｗiki背景資料

審計署報告另一個焦點，是足總在2018年全球公開招聘港足主教練一事上，報告指足總聘請前主帥加利韋特時程序出錯，並認為時任行政總裁薛基輔未有完全申報跟對方的關係。

審計報告．足總篇2｜聘前港足主帥程序錯亂 前行政總裁涉瞞關係

足總當時在106份申請中挑選9人作視像面試，梁芷珊透露自己以董事身份列席，卻發現9人中有3位都未有遞交申請表，「很記得最終獲選的那一位教練，面試時連申請表也沒有，只得一份從Wiki找來的背景資料。不過有人卻跟我說，這位教練在面試時表現非常好。」

前任足總行政總裁薛基輔（右）被審計報告質疑未有申報跟前港足主帥加利韋特(左)的關係。（資料圖片/高詩琦攝）

違程序發聘約草稿 向主教練開出頂薪

她補充指，足總在面試後不久就得出最終人選，更在沒經過董事局開會討論下，便向對方發出聘請合約的草稿。「正常情況下，應參考獲聘者此前工作的薪酬，與他開出的期望薪酬（Expected salary）再作考慮。」

梁芷珊質疑足總就韋特的薪金『畀到盡』，因此提出反對及要求討論，惟最終會方仍通過有關決定。她希望足總在日後若再為主教練一職作招聘，能先考慮兩點，「主教練跟技術總監互相合作，應該一併招募；而主帥任期也應跟隨本地足球的球季周期，如在8至9月開季，教練在5至6月就應上任，讓對方好好準備，否則只會浪費時間。」

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足總市場及傳訊部被指員工流失率高，曾在該部門任職的梁芷珊，坦言部份職員熱愛足球，惟雄心壯志卻被種種原因擊沉，「有一年足球明星頒獎禮賺了錢，下年反被削減預算，有一種做得好卻被罰的感覺，令很多同事灰心。」

不過，梁芷珊也為足總平反，承認會方在向馬會爭取資助、尋找港超聯贊助商，以及興建足球訓練中心上略有成績，「其實足總搵贊助，的確比球會更有包袱；派贈券也牽涉很多行政工作，及跟購票系統有關，要改變絕不容易。」

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最後，她憂慮足總在多個績效未達標下，未來或會被政府削減資助，「足總所訂立的部份目標是不切實際，沒有考慮如何執行，由開始已注定落得現時的結果，希望將來再制定計劃時，要先跟持份者充份溝通。」