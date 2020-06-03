鄭松泰籲法定組織吸納民選區議員　徐英偉：用人唯才

立法會會議今日（6月3日）繼續召開。議員鄭松泰提出質詢，指現時部分法定組織不受公眾監管，近日部分組織的工作和決定，被質疑偏袒行政機關，沒有以香港整體利益為依歸。他問到，會否將區議員納入諮詢架構法定組織，確保其工作以民意為依歸。 民政事務局局長徐英偉回應指，政府於法定機構的工作上，一向採取用人唯才原則。他又指，政府已通過青年委員自薦計劃吸納更多青年人才，反應亦相當踴躍。

鄭松泰提出質詢，建議法定組織吸納民選區議員，令其工作更貼近民意。（余俊亮攝）

鄭松泰所言的爭議，是指近日香港考試及評核局基於中學文憑試歷史科試題捲入政治爭議，決定取消相關題目；通訊事務管理局因港台節目《頭條新聞》發表批評警察言論，裁定其辱警並發出警告；獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）就反修例事件發表報告，但內容被質疑偏向警方，並誤用來自內地微博的假圖。

鄭松泰提問指，會否立法把某些法定組織的職能，移交給成員由市民選出的組織（例如區議會）；法定組織的運作資源主要由政府提供，加上大部分成員由政府委任，獨立性容易受質疑，政府如何改善這情況；如何避免法定組織在履行法定職能時再度引發社會爭議。他又認為，回歸前當局「行政吸納政治」的方式，可以穩定管治。

徐英偉指出，政府委任諮詢及法定組織非官方成員的原則，是用人唯才，考慮相關人士的才幹、專長、經驗、誠信及參與服務社會的熱誠。部分法定組織會負責處理較專門事務，政府會視乎相關人士能力、經驗、背景等委任，另有部分職位，是由專業團體提名。當局亦會訂立內部指引，確保來自社會不同界別的人士都有機會參與公共服務。

他又指，區議會過去一段時間已開過不少會議討論關於地區的項目，政府政策若有涉及地區事務，都會先諮詢區議會意見。截至今年4月，十八區區議員已召開逾200次會議，批出的撥款逾380項。

徐英偉亦指，政府已通過青年委員自薦計劃吸納18至35歲的青年人才，3期計劃收到超過5,000份申請，令人鼓舞。35個委員會共71個擬委任青年的位置，大部分都已委任合適人選，有部分申請人即使未獲選，都獲邀加入委員會的活動提供意見，另有逾250個其他委員會的職位，通過此計劃覓得人選，這些都有助政府和年輕人溝通的工作。

民政事務局局長徐英偉。（余俊亮攝）

建制派質疑考評局管理

民建聯張國鈞追問指，近日考評局事件顯示部分法定機構運作可能出現問題，若有關情況出現，或這些機構/組織未能履行法定職能時，政府有什麽政策可預先監督、介入或及時糾正。新民黨葉劉淑儀更指，考評局自負盈虧，多次向立法會財務委員會申請撥款，但又曾向職員發放花紅，更有試題外洩事件，認為應對其嚴加管理。

徐英偉回應指，教育局已因應考評局出題事宜跟進事件，亦已派出人員了解文憑試出題機制。另外，考評局經費來自不同背景、投資等方式，現行有機制監管，亦有一系列法例處理違規事項。