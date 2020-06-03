港版國安法｜林鄭引韓正：中央堅定不移立法　懲極少數危害國安者

特首林鄭月娥今日（3日）抵達北京與中央官員會面，中央政府就人大常委會制定「港區國安法」，聽取林鄭月娥的意見，隨團官員包括律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強及特首辦主任陳國基。 林鄭月娥傍晚在北京舉行記者會，她指全國人大上周通過國安法決定後，港府未到一星期即獲中央安排聽取意見，亦是首批接見人士，反映中央對他們的意見高度重視，出席官員包括主管港澳事務的國務院副總理韓正、全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍等。 林鄭月娥引述韓正表示，中央堅定不移推動立法，以全面準確落實「一國兩制」方針，維護國家主權、安全及發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠。韓正強調，國安法懲治的是極少數危害國家安全的人，不會影響香港市民的應有權利。

國務院副總理韓正。（新華社）

北京、深圳辦座談會聽意見

林鄭月娥透露，會面在中南海進行，長達3小時，出席的中央官員包括國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正；國務委員、公安部部長趙克志，以及全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍，二人均是港澳工作領導小組副組長，間接證實中央港澳工作協調小組改名，升格為「領導小組」。

林鄭月娥表示，她在會上表示十分支持立法工作，特區政府會全面配合工作，又指特區政府亦會建立建全的執行機制，開展國家安全的教育。她提及，中央稍後會通過多種形式聽取社會各界意見，包括立法會主席、香港的法律專家等，並會在深圳和北京辦座談會。林鄭呼籲各界積極參與，向中央反映意見。

被問到有否反映市民反對意見和西方國家的憂慮，林鄭月娥指，不會透露會面時的內容，又指現在資訊很流動，香港、外國有甚麼意見中央也聽得到，相信不必透過特首親自到北京反映意見。

對於外國質疑「港版國安法」立法讓香港失去自治，計劃對香港制裁。林鄭稱，部分外國政府談及國安法立法時都採取雙重標準，強調國安法是合法，亦保障國家安全的法律，從國家層面制定國家安全的相關法律，也是所有國家中央層面應該做。至於是否違反《中英聯合聲明》，林鄭指中央一直貫徹落實「一國兩制」，強調沒有「一國」就不可有「兩制」。

林鄭月娥明日赴京，中央將聽取國安法意見。(歐嘉樂攝)

不作公眾諮詢

至於反對立法的意見是否不能反映，以及會上有否提及執行問題，林鄭月娥重申不會透露會面內容，但強調政府會支持和配合立法工作，即建立建全的執行機制。至於會否進行公眾諮詢，林鄭指這是全國性法律，要根據內地制定法律方式去做，但香港各界有不同方式反映意見，包括透過特區政府及中聯辦反映。

林鄭月娥又指，國家安全是頭等大事，過去一年香港很亂，有很多暴力事件，亦有人鼓吹「港獨」，因此中央到了這個時候要主動透過人大常委訂立法律，強調這亦是中央體現憲法的責任，同時也是愛護香港的體現。

對於美國揚言制裁香港，取消香港特殊地位，林鄭月娥指，每個國家都有國家安全，香港也不能例外，而且香港的獨特地位是來自「一國兩制」和《基本法》，包括獨立關稅區、自由港和國際金融中心，看不到制裁對香港有很大影響

。

她重申，美港是互惠共贏的關係，美國在港的利益很重要，例如有貿易順差和美國公司在香港營商有優惠等，呼籲對方不要單方面做出影響雙方關係的事。