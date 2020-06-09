修例風波一周年｜追溯「完美風暴」的源頭　是誰最先提出修例？

反修例風波至今發生一年。眾所周知，這場扭轉整個香港政治面貌的風暴，是由《逃犯條例》修訂爭議引起。回顧修例爭議，到底整件事是由特首林鄭月娥自行推動，還是由北京主動出擊，至今仍是一個謎，最起碼無人能公開說個明白。 《香港01》嘗試重組去年事件的資訊，以及綜合政界人士的分析，所得的答案相當統一：修例源於林鄭月娥自身。皆因當時林鄭從高鐵「一地兩檢」取得勝仗後雄心萬丈，希望再下一城，結果輕敵慘敗，鬧出回歸以來最嚴重的管治危機，甚至可以說改變了一國兩制的走向、影響了台灣及美國等全球局勢。

▼逃犯條例爭議過程▼

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修改議規、一地兩檢打勝仗 冀再贏一役

2017年林鄭月娥上任後，政治氣氛一度緩和，梁振英主政時代的對立氣氛減退。林鄭在「政治蜜月期」，評分一度高達63.6分，首份施政報告推出的政策亦以民生為主，較少觸及敏感政治問題。

當時最主要的政治爭議，在於立法會議事規則修改，以及廣深港高鐵西九龍站實行「一地兩檢」問題。尤其後者，當時民主派「力谷」議題，形容為「割地兩檢」，但最終無法阻止，2017年12月27日全國人大常委會通過有關決定，立法會翌年6月通過一地兩檢安排。

有多於一名政界人士向《香港01》表示，林鄭月娥眼見政治爭議打勝仗，受到「誘惑」，希望再贏一仗，成為她往後推動《逃犯條例》修訂的最大「推力」，林鄭真心認為修例並不過份，且研判有為受害人伸張正義的「底牌」，所以信心滿滿。

2月12日，保安局局長李家超向立法會提交文件建議修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，把條例訂明不適用於「香港與中國其他部份」的條文刪除，並建議其他與香港未簽訂長期安排的地方，可向特首提出「一次性個案」移交要求。

一名不願具名的建制派人士表示，保安局向立法會提交文件建議修訂《逃犯條例》的當天，上午民建聯陪同受害人潘曉穎的母親召開記者會，要求港府將陳同佳引渡台灣受刑，顯然是早有鋪排的劇本，「林鄭以為香港人的同情心，會抵消對修改逃犯條例的恐懼感，最終證明她評估錯了。」

另一名政界人士分析，林鄭當時推動《逃犯條例》修訂，其實可做到另一重效果：通過修例阻嚇部分與北京敵對的力量，如分離勢力，減低中央催促特區就《基本法》第23條立法的壓力。

林鄭月娥推動修訂《逃犯條例》失敗，引發1997年回歸以來最大政治亂局。（資料圖片/梁鵬威攝）

田北辰爆料：612翌日林鄭上深圳見京官

實政圓桌立法會議員、港區全國人大代表田北辰接受《香港01》訪問時直言，據他了解，修例根本不是中央的硬指令：「6月12日爆發衝突後，第二日林鄭上深圳見京官，收到指示要求暫緩修例。如果是中央的硬指令，中央怎麼可能那麼快收回？」

他引述多方消息指，整件事的背景其實是一地兩檢過關、2018年兩次九龍西立法會補選破天荒由建制派勝出、沙中線醜聞政府「手起刀落」立威，當時整個建制陣營氣勢如日中天，因此林鄭想多做一步，「於是向（時任中聯辦主任）王志民、（時任港澳辦主任，現任副主任）張曉明提出修例，再上報中央，但最後林鄭錯估民情、推動手法又差，中央錯信了她。」

田北辰慨嘆，在整個推動修例的過程，林鄭政府「可以錯嘅都做錯晒」，尤其是6月9日遊行後的反應。「見到幾十萬人和平上街，你都應該想一想吧？結果不是，你即晚回應，繼續硬闖，立法會主席更表示要一連七日審議。非但不煞車，還要踩油門……」

劉曉明受訪時曾指，中央從沒有指令特區推動修例。（資料圖片）

林鄭不斷「自打嘴巴」 民主派成功搶奪話語權

事實上，《逃犯條例》性質特殊，尤其涉及中港法制之間的「防火牆」，極度敏感。林鄭月娥於3月「親自上陣」，負責向公眾及傳媒解說修例。不過在推銷修例的過程中，特區政府的表現無法服眾，亦多次被批「自打嘴巴」。

例如有聲音提出，向台灣當局進行單次移交已可解決事件，台灣當局甚至多次表明不接受以修例為前題移交陳同佳，但政府堅持必須修例「堵塞制度漏洞」；民主派發現政府在1997年審議《逃犯條例》時，提及是刻意剔除內地。民主派以此為論證，指此安排並非「漏洞」而是防火牆。

另一嚴重邏輯問題，在於去年5月30日政府宣布最新修訂，規定移交要求只能由該國「中央政府」提出。不過這衍生另外一個疑問：政治上，台灣地位特殊，如果由「中央政府」提出移交，那應由哪個機關提出移交陳同佳？林鄭和李家超都答不出。

結果民情出現強烈反彈，民主派成功操作議題，將修例演繹成「送中條例」，得到整個非建制以至中間市民的響應，外國政府、商界亦對修例表達關注。4月28日民陣發起第二次反修例遊行，稱有13萬人參與（警稱高峰期有2.28萬）。

嚴重低估修例難度

6月9日，大批市民上街遊行反對修例，民陣稱有103萬人參與（警稱最高峰有24萬），是2003年七一遊行以來最大規模遊行。不過政府當晚下達一個「歷史性」的決定：硬闖。法案如期於6月12日二讀。

有多名建制派人士認為，林鄭月娥嚴重低估修例的難度。屬溫和建制派的實政圓桌立法會議員田北辰去年11月接受《香港01》訪問時更提到，當見到幾十萬人上街和平遊行，政府一早應該叫停修例。

隨後的事情，已成為耳熟能詳的故事。6月12日立法會外爆發嚴重警民衝突，林鄭6月15日宣布暫緩修例，9月宣布撤回。條例是被拉倒了，但香港潛藏多年的社會和政治問題，如政制不民主、中港矛盾、貧富懸殊、警民對立等，在衝突中一次過爆發出來，事情到今日仍然未解決。

反修例風波期間，街頭示威不斷。（資料圖片）

政界人士：中央「被坐上」同一條船

6.12金鐘衝突後，香港再次成為國際關注點。6月13日，英國廣播公司（BBC）播出中國駐英大使劉曉明的訪問，指中央從未指示特區修例。

有政界人士指，這不是中央刻意和林鄭劃清界線，而是事實。「修例最初的確是林鄭自行提出。雖然北京一直都想做（修例），但基於一國兩制，一直沒有出手。」只不過，既然林鄭主動提出修例，政治上，中央不會不支持。結果中央坐上同一條船，條例觸礁後，特區政府連帶整個建制派、中央政府，齊齊受到影響。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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一場風波牽動全球局勢

一場風波牽動全港、台灣甚至中美局勢。修例風波中，2014年傘運、2016年旺角騷亂後一度陷入低潮的街頭示威重現；2016年DQ浪潮後本土派沉寂一時，但在今次示威浪潮中再獲關注；十八區區議會近年一向是建制派的天下，但風波重創政府聲望，連帶建制派齊齊「撞牆」，結果在去年11月區議會選舉中歷史性大敗。

在中央層面，港澳辦、中聯辦領導層今年初先後出現人事及組織架構變動；尤有甚者，全國人大會議5月底決定直接出手，為香港訂立「港區國安法」，為前所未有之大舉措。於國際層面，香港這場反政府浪潮，甚至成為中美博弈其中一個因素。

一年之前誰會料到，只是一個修例決定，竟會牽引出如此巨大的蝴蝶效應？