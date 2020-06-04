國歌法三讀｜ 建制派批朱凱廸手段「骯髒」　或構成刑事罪行

立法會今日（4日）繼續審議《國歌條例草案》，並已進入三讀階段。在下午約1時，議會陣線朱凱廸和陳志全分別手持有濃烈臭味的物品，最終朱凱廸成功投擲，導致會議暫停，至今仍未知何時復會。 建制派議員其後見記者，建制派班長廖長江對朱凱廸的行為予以強烈譴責，語帶相關地批評他手段骯髒，行為極不衛生，對議員健康構成威脅，又強調今次事件極有可能構成刑事罪行。

建制派班長廖長江對朱凱廸的行為予以強烈譴責，批評他手段骯髒，行為極不衛生，對議員健康構成威脅。（羅君豪攝）

廖長江表示，今次事件中有兩個不爭的事實：一、有立法會工作人員在事件受襲；二、現時立法會正履行憲制責任審議法例，但事件令審議過程中斷。他又指，主席梁君彥早已下令將於下午5時邀請官員發言，現時會議中斷，變相剝奪議員發言權利。

民建聯葛珮帆表示，今次事件涉嫌違反《立法會權力及特權條例 》第17c 及19a條，即阻礙會議進行及議員工作。工聯會郭偉強說，今次的臭水較上星期的臭味傳得快，認為事件有預謀、有同黨，希望警方盡快徹查。

郭偉強又說，議事規則委員會收到不少市民的意見，應對相關行為作跟進，但由於本屆任期已接近尾聲，他促請新一批議員跟進事件，包括對有關議員實施禁賽、減薪等，以起阻嚇作用。