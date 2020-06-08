【罷韓成功】韓國瑜被高票罷免　學者料國民黨前景堪虞

台灣高雄市上周六（6月6日）通過對市長韓國瑜的罷免投票，同意票高達93.9萬，遠超574,996票的門檻，亦多於韓國瑜於2018年市長選舉所得的89萬票。 浸會大學政治及國際關係學系兼任講師關仲然在港台節目《千禧年代》表示，這個結果出乎所有陣營，以至研究台灣的學者預料。他認為，投票結果反映「韓流」來得快，去得更快，國民黨往後將會面臨一段頗長的黑暗日子，找不到人帶領改革，前景堪虞。

關仲然指，是次投票結果可說超出所有韓粉、公投發起人、研究台灣學者的預期。他指，過往這類罷免案，投票率一向不會很高，再加上市政府「冷處理」甚至「冰處理」是次投票，外界一般預期，即使罷免獲得通過都只是低票，藍營也就有理由去攻擊罷免投票的正當性。最後的結果卻是高票通過，那罷免案的正當性完全沒有問題。

短短一年半時間，韓國瑜可以由高票當選變成台灣首位被罷免的直轄市長。關仲然指，「韓流」的源起是2018年市長選舉期間，高雄這個綠營重鎮沒什麼人願意出來參選，韓國瑜是「臨危受命」空降出選，結果亦令人驚訝，創出高峰。基於韓國瑜本人的作風較市井、具爭議性，支持他的人會很支持，但討厭他的人也會非常討厭，當上市長後幾個月即轉跑道選總統，落得「落跑市長」的罵名，今年初總統選舉在高雄也只拿到六十多萬票，比一年半前大幅縮減，可見「韓流」來得快，去得更快。

提到台灣未來政局，關仲然認為國民黨無可避免「前途堪虞」，現時亦似乎找不到一個具魄力的人帶領黨改革，即使是不久將來的市長補選，亦不知找誰參與。他提到，黨主席明年8月將會換屆，現任主席江啟臣未知會否長期領導，屆時出選主席的有可能仍是大眾熟悉的面孔如朱立倫、郝龍斌、吳敦義等。關仲然指，國民黨可能在一段頗長時間內會進入艱難的狀態。

他舉例指，12年前陳水扁卸任總統後，民進黨亦經歷一段黑暗時期，後來幾乎是蔡英文「一手一腳」改革，將黨的名聲帶回來，但國民黨內現時暫看不到一個這樣的人物。