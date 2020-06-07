【罷韓成功】預算投資額達百億新台幣　「愛情摩天輪」恐胎死腹中

高雄市長韓國瑜罷免案投票周六（6日）結束，中選會宣布高雄1823個投票所全數開票結束，同意罷免票達93萬9090票、反對罷免票2萬5051票，投票率42.14%。 韓國瑜任上力推「愛情產業鏈」，計劃在高雄愛河旁建構的「愛情摩天輪」等，恐怕也會隨韓國瑜被罷免而胎死腹中。

高雄市計劃建設「愛情產業鍵」。（高雄市政府）

按照罷免相關法規，韓國瑜可以在投票結果正式公布後30天內提出上訴。如果敗訴或不提出上訴，台灣中選會會在3個月內完成高雄市長補選，韓國瑜則被解除職務，且4年內不得再參選高雄市長。

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在競選高雄市長期間，韓國瑜最廣為人知的口號之一是「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，為達成「人進得來」的目標，他提出將高雄市轉型成為「愛情都市」，以愛河為中心推動「愛情產業鏈」的構想，期望在愛河旁建構「愛情摩天輪」、「愛情旅館」、「愛情纜車」等，藉此帶動高雄經濟發展。上任後，他更聘請言情小說作家、《還珠格格》作者瓊瑤擔任高雄「愛情產業鏈總顧問」。

時至去年（2019年）9月，高雄市政府舉辦「愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會」，推出四塊建議開發基地。該次招商說明會，高雄市邀請休閒娛樂、不動產開發、百貨、壽險等國內外業者參與，吸引40家廠商、超過70位潛在投資者到場。並獲多家海外公司主動提案，包括美國、加拿大團隊提交「愛情摩天輪」的開發計劃。

上任後，韓國瑜聘請言情小說作家、《還珠格格》作者瓊瑤擔任高雄「愛情產業鏈總顧問」。（網絡圖片）

韓國瑜當時亦對此寄於厚望，他估算投資金額將達100億元新台幣（約27億港元）以上，可創造3000個工作機會。然而，因高雄港周邊土地使用權問題未解，計劃持續延遲。未來亦可能隨著韓國瑜下台不了了之。