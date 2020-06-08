港版國安法｜林鄭：立法合憲合法　斥港獨、自決、公投危害國安

特區政府今日（6月8日）舉辦《基本法》頒布三十周年網上研討會。特首林鄭月娥首先致辭，提到全國人大常委會為香港訂立港區國家安全法，完全是是合憲、合法。她又批評，有人近年「港獨」、「自決」、公投等從事損害國家安全利益主權的活動。

全國人大以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（資料圖片/中新社）

林鄭月娥表示，要認識《基本法》，就要了解「一國兩制」的初心。已故中共領導人鄧小平當初是為了維護國家主權，又能保持香港繁榮安定的前提下，將香港最大的優勢發揮出來，這個初心從來沒有改變過。而要理解《基本法》，那同時也要認識中國憲法，因為中國憲法共同構成今日特區的體制。

她引述國家憲法第62條第2款，指全國人大對特區有監督憲法的實施的職權。近日全國人大通過為香港設立國安法及執行機制，正是行使憲法中賦予全國人大的職責，其合憲、合法不用置疑。林鄭提到，社會上最近關注基本法有關政治經濟、對人民自由保障相關的條文。她批評，有人近年「港獨」、「自決」、公投等從事損害國家安全利益主權的活動。

林鄭月娥。（資料圖片）

《基本法》第2章闡述中央和特區的關係，林鄭月娥指，香港特區依法享有行政管理、立法、司法和終審權，但條文也很清楚地保留中央的權力，包括對行政長官和主要官員的任免、發回法律、國防外交及其他不屬自治範圍內的事宜。《基本法》第23條，也是中央與特區關係的條文。

她認為，國家安全是中央事權，在任何國家的立法權利，過去基於對香港的信任，第23條賦權香港自行立法，但不代表中央放棄權力。她指，香港面臨國家安全局勢日趨嚴峻，立法機關在可見將來也難以完成立法工作，中央對此不能視而不見。因此，全國人大行使憲法權力完全可以理解、合情合理。

林鄭指，國安法只會懲治極少數人，保護絕大多數奉公守法市民，助香港疫後重新出發，鞏固、提升海外投資者的信心，特區政府將全力配合，並請市民思考立法的必要性，在立法過程踴躍發表意見。