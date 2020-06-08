張曉明：國安法某程度是反對派逼出來　不會擴大打擊面或羅織罪名

政府今日（8日）下午3點舉辦《基本法》頒布30周年網上研討會，行政長官林鄭月娥將會致辭，久未公開演講的國務院港澳辦副主任張曉明，將就《基本法》、「一國兩制」和國家安全課題發表主題演講，《香港01》將全程直播。 張曉明表示，中央制定港區國安法，是中央處理香港事務的最重大的措施之一，也是《基本法》的里程碑，又引述有市民指「中央出手，香港有救」。張曉明指，一日不立國安法，不能說《基本法》全面落實，強調國家安全底線愈牢，「一國兩制」空間愈大。 他又引述鄧小平指，香港的局勢發展變化已去到「非中央干預不行」的地步，中央出手是勢在必行，理所當然。他又指，一定程度認同有人所說，今次中央出手是反對派及激進勢力逼出來，批評他們把中央的克制忍讓，當作軟弱可欺，「做得太過份了」。

行政長官林鄭月娥將會在《基本法》頒布30周年網上研討會上致辭。(資料圖片)

批反對派欲奪權變天

【16:24】張曉明認為，香港的主要問題不是經濟問題，也不是困擾基層民眾的住房就業等民生問題，或者利益階層固化、年輕人向上流動困難等社會問題，而是政治問題，「其中體現是，在建設一個怎樣的香港這個根本問題上，存在嚴重分歧甚至對立。」

張曉明表示，反對派以及其背後的勢力企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，變成外部勢力反華反共的橋頭堡，變成外部勢力一枚牽制和壓制中國發展的棋子，這是影響「一國兩制」全面準確實施和保持香港長期繁榮穩定的主要矛盾。

他批評，「香港內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立，「他們的目標不只是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。」

張曉明批評民主派欲奪權變天。（資料圖片）

國安法如「殺毒軟件」

【16:11】張曉明表示，從人權自由保障而言，除了少數人，對大部分市民而言，立法是更大保護，他們從此有免於「黑暴」、不被「私了」的自由，不用再為未成年的孩子擔心，不用擔心他們因為衝動留下案底，形容現在正是香港由亂變治的時機。

張曉明形容，國家安全的底線愈牢，香港的優勢愈大、自由發揮的空間愈大，對國家深化改革開放，貢獻的力度更大。

張曉明提到，他早前看電視時，有一名市民被問到會否擔心立法時回應指，國安法在全世界任何國家都有，反問為何香港沒有，為何香港立不了國家不能立，又問誰人有超越法律的特權。

張曉明在發言結尾指，自己今日的發言「斗膽提了很多直言不諱的問題」。他再提一條「終極性的問題」，問誰人真心真心為香港。張曉明之後再引習近平去年在巴西回應香港反修例事件的發言指，「中央政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」

張曉明最後表示，他相信不論外面的人怎麼說，全國人大常委會都會就港版國安法立法，並確保在港實施，香港將有如裝上了「殺毒軟件」，之後一定會運作得更暢順。

《基本法》。（資料圖片）

張曉明：本港大法官對內地法院讚不絕口

張曉明批評，反對派一直擅長將中央及港府「污名化」、「妖魔化」，過去一年將修例「污名化」令多少人走上街頭。對於有人擔心立法後內地人員可隨意捉人，張曉明駁斥指，執法人員在內地也有嚴格程序規管，這些擔心突顥香港的深層次問題是對國家有了解及信任問題，不清楚國內的法治狀況。

他指，中國的法治獲得舉世公認的進步，是吸引外資最多的地方，大量香港居民及外國人選擇中國作為永居地。他又指，內地與香港制度差不多，同樣堅持無罪推定、舉證責任由檢控方負責等，而且各級法院亦會上載裁判文到網上，接受全社會的監督，有香港大法官參觀完人民法院後，對此讚不絕口。

稱不會任意入罪

【15:42】張曉明指，國安法與絕大多數市民無關，針對的是分裂國家等四類行為和活動，懲治的是極少數人。他強調，會充分尊重香港的獨立司法權及終審權，切實保障市民依法享有的各項權利及自由，符合現代法治原則及精神，強調不會擴大打擊面，更不會羅織罪名、任意入罪。

鄧小平曾對《基本法》起草委員會說，「切不要以為香港的事情全有香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。」。（資料圖片）

斥「港獨」是「政治病毒」

【15:40】張曉明提到，國家主席習近平曾指，要全面準確落實「一國兩制」方針，當中有3個底線，包括不能任何危害國家主權安全、不能挑戰中央權力及基本法權威，及不能利用香港滲透內地。他指，這些都是針對近年的新問題而提出，為一國兩制思想的繼承，提供了新的指導方向。

張曉明強調，維護國家安全等，是一國兩制的意義，因此只要是為了維護國家安全，合法合憲的行為，都是天經地義。如果有人認為這有問題，應該反思其對一國兩制構想的不全面、不準確。

至於為甚麼中央要出手，張曉明認為，香港已到了鄧小平所指「非出手不可的地步」，香港內外勢力已成長期問題，更有愈演愈烈之勢，不少破壞已表現出恐怖主義犯罪方向，又有港獨言論、焚燒國旗等行為，加上一些外部勢力及台灣勢力推波助瀾，又提到美國的香港人權與民主法案以國內法干預香港等，令香港出現了回歸以來最大風險。

張曉明引述全國港澳研究會副會長劉兆佳指，美國與外部勢力高度干涉，作為負責任的政府不能坐視不理，又指中央出手，一定程度上是由香港反對派逼出來，因為他們將中央的忍讓看成軟弱可欺。他又指，如果香港可以自行就國安法立法，就無需中央出手，但看香港自行立法是「天方夜譚」，故中央出手，是現實政治下的必然選擇。

張曉明提到，由2012年反國教開始，港獨等相關言論逐漸明朗化，提到梁振英針對《學苑》批評， 2016年的旺角暴亂有實際行動，而2016年新界東補選梁天琦得到高票，令他們食髓知味，之後又有「香港民族黨」成立。他引述自己曾經的發言指，不能因為港獨不可能實現就不加理會，在此問題上要看原則、底線，更要窮追不捨，形容「港獨」是「政治病毒」。

港澳辦副主任張曉明。（資料圖片）

【15:30】張曉明表示，「一國兩制」起初是針對台灣問題而提出的解決方法，以要實現祖國統一，因為香港社會條件比較成熟，先用於解決香港的社會問題。

張曉明引述鄧小平1984年會見港澳代表團時提到，「不能籠統地擔心干預，有些干預是必要的，要看這些干預是有利於香港人的利益和繁榮穩定，還是損害香港人的利益。切不要以為沒有破壞力量，這種破壞力量可能來自這個方面，也可能來自哪個方面，如果發生動亂中央政府就要加以干預。『由亂變治』這樣的干預應該歡迎。」鄧又提到，某些動亂的因素、不安定的因素是會有的，而且不會來自北京，卻不排除來自香港內部或某種國際力量。

張曉明再引述鄧小平1987年會見香港基本法起草委員會委員時的講話，「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。中央的確是不干預特區政府的具體事務，也不需要干預。但是特別行政區是不是會發生危害國家根本利益的事情呢？難道不會出現嗎？那個時候北京過問不過問？」、「比如1997年後，當有人罵中國共產黨、罵中國，我還是允許他罵，但如果變成行動，要把香港變成一個在民主的幌子下反對大陸的基地，那就非干預不行。」

張曉明表示，今時今日再次重溫鄧小平的談話讓人別有一番滋味在心頭，尤其是鄧小平先生提出「切不要以為香港沒有破壞力量」，中央必須保持某些權力，必要時非干預不行的諄諄告誡。他認為具有警世恒言的意義。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

【15:20】張曉明表示，人大通過「港版國安法」，是香港回歸以來最重大的舉措，亦是《基本法》實施以來重要的里程碑，國安法一日不立，《基本法》就並非全面實施，而中央出手立法是另一種方式的彌補。張曉明指，有幸參與審議的全過程，形容人大通過草案後，人民大會堂內經久不息的掌聲震撼自己。

他留意到，香港社會對立法有各種反應，當中包括抹黑攻擊，有的認為「中央出手，香港有救」，有的認為「一國兩制」名存實亡，亦有意見擔心會損害到香港的司法終審權及人權，這充分說明「一國兩制」是香港社會最大的公約數。張曉明指，今日要說明的就是「國安底線越牢，香港發展空間越大」。

林鄭：人大立國安法合憲合法 不用置疑

【15:15】林鄭月娥表示，要認識《基本法》，就要了解一國兩制的初心。已故國家領導人鄧小平當初是為了維護國家主權，又能保持香港繁榮安定的前提下，將香港最大的優勢發揮出來，這個初心從來沒有改變過。要理解基本法，同時也要認識中國憲法，因為中國憲法共同構成今日特區的體制。

她引述國家憲法第62條第2款，指全國人大對特區有監督憲法的實施的職權。近日全國人大通過為香港設立國安法及執行機制，正是行使憲法中賦予全國人大的職責，其合憲、合法不用置疑。

林鄭提到，社會上最近關注基本法有關政治經濟、對人民自由保障相關的條文。她批評，有人近年港獨、自決、公投等從事損害國家安全利益主權的活動。

網上研討會分兩部分，分別為主題演講和對談環節，行政長官林鄭月娥會首先致辭，其後港澳辦副主任張曉明、全國人大常委會香港基本法委員會副主任張勇，會就《基本法》、「一國兩制」和國家安全課題發表主題演講。

網上研討會的對談環節，由基本法委員會副主任譚惠珠主持，她會與首任律政司司長梁愛詩和香港大學法律學院教授陳弘毅探討《基本法》的歷史和實踐過程。