保就業計劃｜已處理2.55萬僱主申請　明日收通知、最快周五有錢收

政府推出逾800億元的「保就業」計劃，向企業提供一半工資補貼，最高補貼額為每名僱員每月9,000元，為期半年。特首林鄭月娥今日（9日）表示，目前已收到並完成處理2.55萬份的僱主申請，申請獲批的僱主，明日（10日）起會陸續收到通知，到周五（12日）收到工資補貼撥款。

林鄭表示，第一批款項最快可以在周五過戶到相關僱主的戶口中。（盧翊銘攝）

林鄭籲盡快申請 不用擔心被污名化

林鄭月娥出席行政會議前表示，「保就業計劃」到目前為止，已收到148,519份僱主申請，佔政府估計合資格申請僱主約55%；來自自僱人士的申請有194,369份。她指，第一期申請的截止日期為6月14日午夜，她呼籲有需要的僱主和自僱人士盡快提出申請，也不用擔心申請會被污名化。

她提到，目前政府已完成處理的僱主申請有25,500份，很高興於計劃代理人、強積金信託人的共同努力下，可以提早發放第一批保就業津貼。成功獲批的僱主於明天開始會陸續收到通知，到周五銀行戶口就可收到工資補貼撥款，這較原先預計的時間快接近一星期。

林鄭月娥指，首批獲補貼機構，共獲得補貼額約48億元。有關僱主當中，50個僱員以下的機構佔24,952多個，佔97.8%，50名僱員或以上的機構，有550個，則佔2.2%，和香港以中小企為主的實際情況相符。