保就業計劃｜林鄭公布補漏計劃　援助建造業「拯救長散」

政府先後推出兩輪防疫抗疫基金，啟動「保就業」計劃援助受疫情影響生計的人士。特首林鄭月娥今日（6月9日）出席行政會議前見記者，公布一系列最新的補漏措施，涉及逾10億元，建造業、洗衣店、職業介紹所、汽車維修店、洗碗工場，都將納入受助範圍。

對5行業補漏、助畢業生就業

林鄭又指，近日不時有聲音指可推出防疫抗疫基金3.0，幫助未有受惠的行業，但她認為不一定要等3.0，而是一見到有人被遺漏，就即時填補。她宣布新一輪的紓緩措施，包括超過10億港元的補漏計劃，幫助之前未有受惠於其他措施的企業。

政府會補漏的行業包括：1. 建造業，因很多工人都是長散工，多達4萬多名，政府會很快提出針對建造業長散工的計劃；2. 洗衣業，政府亦會增加相關的支援，很快可申請；3. 職業介紹所，因為受失業率上升及出入境限制等影響，生意大減；4. 汽車維修店，因部分企業有賣汽車零件，早前已受惠於零售業援助，但仍有不少汽車維修店未受惠；5. 洗碗工場，政府會對幾十間相關企業設計項目。政府會和各行業商討，繼續細心聆聽，並即時回應，不排除會繼續增加補漏項目。

另外，政府對於失業人士的幫助，早前已經放寬綜援資產限制，以及僱員再培訓局的愛增值計劃再加碼。林鄭指，政府將擴大受助範圍，到今明兩年新畢業的學生，涉及幾方面：各部門暑假會加入5,000個實習工作崗位，針對大學生為主，讓他吸收經驗；政府早前設立3萬個有時限職位，現時已有1萬多個職位招聘當中。至於其他職位，政府會和私人公司合作，例如提供補貼等，助他們招聘。