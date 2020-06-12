專訪｜田北俊組希望聯盟　捧3人中間路線參選：自信較湯家驊好

立法會選舉將於9月舉行，各路人馬正協調出戰人選，其中，自由黨榮譽主席田北俊早前另起爐灶，創立「希望聯盟」，主張中間路線參政，希望在建制與泛民中間殺出一條血路。 聯盟將主力在地區直選派人參戰，目前計劃力捧三人出選，包括積極考慮循新界東參選的前港大《學苑》編輯李啟迪、擬戰九龍西的中科董事總經理潘焯鴻及擬戰港島的香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌。另外，聯盟5名發起人之一、料將在紡織及製衣界競逐連任的自由黨黨魁鍾國斌，亦會以聯盟的牌頭出選。 回顧過去二、三十年，打著「中間路線」政治旗幟的，並沒有太多成功例子。曾於2015年創立民主思路的湯家驊，當年同樣主打中間路線，結果2016年立法會選舉一戰中，所派出的參選人全部鎩羽而歸，甚至未能拿回選舉按金。被問到直選三人的勝算，田北俊笑言，「可能我自視過高啦，相信我能力會高過湯家驊同狄志遠」，相信只要能在每區取得約10%的選票，將有力爭取一席。

田北俊表示，聯盟希望發揮「關鍵少數」的作用，舉例若民主派於9月選舉中取得32席，同時聯盟贏得3席，將有力在大是大非議題上，如去年的修訂逃犯條例，阻止政府堅持推上立法會。（張浩維攝）

人稱「田少」的田北俊在4月成立「希望聯盟有限公司」，公司有5名董事，同時身兼聯盟發起人，除了田少外，包括兩名自由黨榮譽主席周梁淑怡及劉健儀、鍾國斌及前山頂區議員林文傑。而前財政司司長曾俊華的政治助理羅永聰，亦是團隊一分子。

冀成為關鍵少數 重大議題煞停政府

田北俊日前接受《香港01》專訪時表示，聯盟希望發揮「關鍵少數」的作用，舉例若民主派於9月選舉中取得32席，同時聯盟贏得3席，將有力在大是大非議題上，如去年的修訂《逃犯條例》，阻止政府堅持推上立法會，「去年6月9日政府深夜表明會繼續硬推修例，係因為知道已經數夠票，但如果我地夠票煞停，起碼政府都被逼要停低，無得格硬推」。

被問到聯盟為何只派人在地區直選出戰，田北俊評估，功能組別是「非黑即白」，很多都是建制與泛民之爭，難以容納中間路線的參選人，但若在直選選區，估計只要能在每區取得約10%的「淺藍、淺黃」選票，將有力爭取1席。

田北俊評估，只要能在每區取得約10%的選票，將有力爭取1席。（張浩維攝）

指建制派不應全面封殺民主派

至於為何會選擇該三人加入聯盟出選，田北俊說，擬戰直選的三人都是親自接觸聯盟，表達有意參選的意向，他形容，三人都是有心從政，並已承諾在大是大非議題上，如過去的2003年《基本法》23條立法、2014年的佔中及去年的修例風波，都要站在香港人一方，亦是真誠希望繼續落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，「不想做順民，當然亦唔會做暴民，同時間亦無計劃移民」。

田北俊又舉例指，在立法會18個事務委員會的正副主席選舉中，認為建制派不應全面封殺民主派，「起碼內會副主席應該撐郭榮鏗啦，如果我地有人入到立法會，起碼可以影響到建制派，唔好俾佢地封殺晒泛民」。

冀中間路線成為建制與泛民橋樑

在政治生態兩極化下，究竟主打中間路線的參選人能否獲得選民的支持？田北俊指，身邊有不少人向他反映不支持民主派的35+，認為這等同「攬炒」，他擔心若民主派成功達成35+，將對香港造成反效果，「北京會點做？唔通真係要解散立法會？」他強調，提出中間路線希望能平衡「一國兩制」，成為建制與泛民間的橋樑。

由於聯盟並非政黨，田北俊說，只會向有意參選者提供一半的參選資金，聯盟會讓各人決定其定位。至於成立聯盟前，有否與中聯辦「打招呼」？田北俊透露，中聯辦對此表示「neutral」(中立)，「無鼓勵亦無阻止」，估計對方是抱持觀望態度。

田北俊指，在立法會18個事務委員會的正副主席選舉中，認為建制派不應全面封殺民主派。（張浩維攝）

田北俊做手術未必能助選 或有前官員站台

年僅27歲的李啟迪為有意出戰三人中，最年輕的一位，田北俊憶述，兩人是在前特首梁振英於施政報告炮轟《學苑》後相識，對方其後於瑞士信貸集團工作，兩年前向他表示有意從政，雙方於是一拍即合。至於擬戰港島的袁彌昌，田北俊笑言，袁的父親和胞姐均是民主派支持者，而妻子容海恩則是建制派議員，「佢嘅家庭背景令佢定位更清晰、中間」。

田北俊透露，自己將於本月尾進行盤骨手術，手術後短期內未必能公開為參選人助選，但現時已有一些前政府官員向他表示有意替聯盟「站台」，至於另一「JT」、前財政司司長曾俊華，則或會在港島區替袁彌昌助選。