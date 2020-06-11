港版國安法｜紫荊研究院調查：67.4%人認同香港有責任維護國安

全國人大會議上周底通過為香港訂立「港區國安法」，社會持續關注。紫荊研究院委託社會科學民意調查中心進行民調，昨日（10日）發布最新結果，稱有67.4%受訪者認同香港有責任維護國家安全。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

調查於2020年6月6日至8日進行，以電話隨機抽樣訪問1,366名市民，數據按政府統計處性別及年齡人口分佈加權處理。

有67.4%受訪者認同「香港有責任維護國家安全」，26%表示不認同，6.6%表示無意見，認同的比例較上次同類民調的64.7%提升；有57.2%受訪者認同「有港獨、境外勢力和恐怖主義力量正在利用香港，破壞社會安寧，影響和損害中國的國家安全」，37.5%表示不認同，5.3%表示無意見；

對於全國人大的決定，有55.4%受訪者表示「可以理解」，37.2%表示「唔可以理解」，7.4%表示「沒有意見」。表示理解和不理解的比例，相差18.2個百分點，多於上次同類民調的15.4的百分點。

56.7%受訪者表示，國安法實施不會影響其生常日活，有36.5%認為有影響，6.8%表示沒有意見。言論自由及集會自由方面，有53.4%表示沒有影響，有39.5%表示有影響，有7.1%表示沒有意見。在司法獨立方面，52.9%人認為沒有影響，40.3%認為有影響，6.8%表示沒有意見。