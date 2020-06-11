港版國安法｜鄧振強：社會對立增老師壓力　要保障師生對學校信任

教育局局長楊潤雄日前去信全港中小學校長，要求校方引導學生理性分析「港版國安法」，不應讓學生和老師參加罷課或校內政治活動。 中學校長會主席鄧振強在港台節目《千禧年代》上說，以平常心對待事件，而社會上未曾出現長時間的對立，有心理準備將面對大挑戰，「話無壓力就呃你。」他指，學校會按校本訓輔機制處理罷課，但認為關鍵是保障師生對學校信任。

中學校長會主席鄧振強。（資料圖片）

中學校長會主席鄧振強在節目上說，教育局的信件為重申立場，會以平常心面對。作為教育工作者，他說有心理準備應對大挑戰，坦言社會上未曾出現如此長時間的對立，料未來日子感受的壓力會更大，「話無壓力就呃你。」他稱，應對罷課學校會按訓輔機制處理，但認為關鍵要保障師生對學校信任。他又說，現時國安法仍未有條文，當有具體內容時學校會舉辦教育活動，解答學生疑難。

希望局方不要再向學校發信

鄧振強在商台節目《在晴朗的一天出發》中提到，局方的信件主要講「事」，包括如何處理事件，但教育工作者則重視「人」，受過去一年的社會事件及疫情影響，學生精神健康並不理想，學校需要為學生設立渠道去向表達意見，校方需要擔當聆聽角色。

他又指，希望局方不要再向學校發信，指學生復課後面對學習壓力，而學校有實務工作處理，如處理跨境學生事件等。鄧振強提到老師請事假不能夠影響學與教，及有一定必要性，如需要結婚等，老師明白自己責任，過去未有老師以事假罷課。

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張勇邦︰不應以成人觀點看學生行為

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，局方的去信讓小學校長感到安心。他解釋，指引讓校方面對教師及家長時有依有據，減少誤解，免成磨心。他相信學生可能成為家長表達政治的途徑，例如被罷課、請假等，但校長能以局方清晰的指引執行，或以曠課處理。他又指，以往家長替學生請事假，亦會要求說明原因，並向家長溫馨提示指可能影響學業進度，需自行面對後果和責任。

張認為，大眾不須以成人的觀點分析學生的對與錯。他解釋，學校制度已規定課堂行為，學生不應在課堂中喧嘩，而高呼口號、唱歌等同是喧嘩的行為。「唔好用成人觀點睇，用學校制度睇就得，學生無理由上堂走來走去，唔好偏離咗勾上政治。」