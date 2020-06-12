沙中線︱審議百億撥款 被林卓廷促下台 陳帆首認曾考慮政治問責

立法會財務委員會今天（12日）審議沙中線餘下工程的追加撥款，金額達100億元。民主黨林卓廷形容，沙中線工程造假是回歸以來最大的醜聞，他問及運輸及房屋局局長陳帆作為港鐵董事局成員，如何看待自己在事件的責任。 陳帆稱一度考慮過政治問責，不過認為自己在此困難時刻，需帶領政府團隊嚴肅跟進沙中線工程，希望工程在現屆政府完結前竣工。

立法會財務委員會今天審議沙中線餘下工程的追加撥款。(盧翊銘攝)

陳帆表示，一度考慮過就事件政治問責，「作為政治問責官員，我當然有責任，自己亦考慮過政治問責應該點處理，不過喺呢個咁困難嘅時候，我要坐喺度，帶領政府團隊嚴肅跟進有關問題。」他又表示，希望沙中線在現屆政府完結前竣工，為市民提供便捷鐵路服務，他又指沙中線工程問題的責任在於多方面，強調自己從無把責任推在前線人員身上。

林卓廷不滿陳帆的回應，問陳帆是否會在沙中線工程完成後下台。陳帆則說：「政治問責係政治問責」，如何問責、處理需視乎事件的嚴重性，直指：「政治問責唔係空口講白話嘅口號」。林卓廷反駁：「（事件）咁嚴重，你作為局長應該落咗下台啦！」



陳帆聞言反擊，著林卓廷需按事實作出指控。陳帆重申，相信自己對政治問責的理解與林卓廷相同，但判斷有分別，又稱若議員不論事無大小、範圍多少、責任高低和職位，當出現有問題就便要求官員下台，這並非政治問責的態度，「呢個都識講（要求官員下台）啦！」

財委會今早先審議民主黨七名議員提出的傳召議案，他們根據《立法會（權力及特權）條例》第9（1）條，要求傳召港鐵高級統籌工程師胡嘉麟、港鐵前工程總監黃唯銘、禮頓項目總監 Anthony Zervaas等人到財委會作證，議案全數在建制派反對下被否決。