許智峯就警員開槍案提私人檢控　陳文敏倡律政司外聘法律意見處理

民主黨立法會議員許智峯早前向法庭提出私人檢控，控告一名警員涉嫌於去年11月在西灣河近距離開槍擊中一名男子，獲法庭批出傳票申請，將傳召涉事警察出庭應訊。 港大法律學院教授陳文敏表示，任何市民均有權利到法院提出私人訴訟，若警方沒有就一些案件執法，市民仍可有渠道提出檢控。他又指，律政司基於不同考慮，有權介入私人檢控程序，但他舉例去年21宗獲批出的私人檢控案件中，律政司只介入了當中的2宗，建議律政司外聘法律意見處理今次案件。

民主黨立法會議員許智峯早前向法庭提出私人檢控，控告一名警員涉嫌於去年11月在西灣河近距離開槍擊中一名男子，獲法庭批出傳票申請，將傳召涉事警察出庭應訊。(歐嘉樂攝)

許智峯昨日（11日）表示，法庭受理他就「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「罔顧他人安全的情況下發射彈藥」，以及「處理槍械而其方式可能傷害或危害他人安全」控罪的私人檢控申請，他指出，法庭將發出傳票，要求當日開槍的警察出庭應訊。許智峯又說，今次屬反修例風波以來，首次有警察因涉使用非法武力而遭受檢控，形容今次申請獲批的意義重大。

陳文敏今早（12日）在商台節目中表示，律政司在決定是否介入私人檢控時，牽涉不同考慮，包括會否違反公衆利益、案件有否合理定罪機會等，律政司亦有權介入並停止相關的法律程序，作出撤控的決定。

律政司昨日回覆傳媒查詢時指，由於已進入司法程序，不適宜就個案作出評論。