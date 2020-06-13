6.12一周年｜鄺星宇涉傷人被捕　民建聯回應指反對一切暴力

反修例事件6.12一周年，有網民號召多區聚集並舉行相關圖片展覽。觀塘同仁街有一名27歲男子叫囂，並持刀襲擊現場人士，該男子為民建聯前社區幹事鄺星宇，警方指涉嫌傷人、襲擊致造成實際身體傷害及管有第一部毒藥被捕，民建聯回應指正了解事件，重申反對一切暴力。 據了解，鄺目前仍為該黨會員，沒有退黨，至於其他跟進行動，民建聯表示要視乎事態發展再作決定，會關心鄺星宇的情況。

民建聯前社區幹事鄺星宇。（鄺星宇FB圖片）

民建聯回應指，昨天晚上觀塘區發生暴力事件，對於有消息指民建聯前社區幹事鄺星宇被捕，現正了解事件，重申反對一切暴力，香港必須止暴制亂，盡快讓社會回復安寧。

據悉，民建聯領導層暫未能接觸鄺星宇，但有與他相熟的義工正跟進事件，鄺目前仍為該黨會員，沒有退黨。至於會有何跟進行動，包括為他提供律師協助或革除鄺的黨籍，消息指，民建聯要視乎事態發展再作決定，並會關心鄺的情況

警方表示，在被捕的27歲姓鄺男子身上檢獲一個刀盒及兩粒半懷疑第一部毒藥，經初步調查，姓鄺男子涉嫌傷人、襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）及管有第一部毒藥被捕。據了解是兩粒半壯陽藥威而鋼（偉哥）。現正交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。

昨晚約9時許，觀塘同仁街一帶有人聚集，一名男子疑因政見問題與人爭執，情緒失控拔出一把長約19厘米的生果刀，襲擊現場一名40歲姓馮男子，另一名21歲姓馬男子企圖制止期間受傷，兩名被襲擊男子均手受傷，地上留下不少染血紙巾及血漬。