6.12一周年｜觀塘青年被刺傷　消息：被捕者為民建聯前幹事鄺星宇

今日為反修例事件6.12一周年，有網民號召市民今晚在多區聚集，並舉行相關圖片展覽。在觀塘協和街巴士站外的集會，在約9時多集會完結後，現場消息指一名呼叫支持警察口號的男子與在場人士爭執，其後更疑取出一把利刀。一名黑衣男子嘗試制服持刀人士期間，手腕被割傷並浴血倒地。 其後持刀男子被現場人士制止，再由便衣警員制服並帶走。受傷男子則清醒，自行上救護車，現場遺留血跡，亦有不少市民仍留在現場。消息指，傷人者為民建聯前社區幹事鄺星宇，民建聯立法會九龍東議員柯創盛表示正了解中。 警方晚上10時許於Facebook中發表貼文指，已以傷人罪將27歲持刀男子拘捕，現正被警方扣查。事件中一名22歲男子受傷，他已被送院接受治理。警方又澄清有流言指控警務人員放走施襲者。

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觀塘集會後，22歲男子被持刀人士斬傷。（網上圖片）

傷人男子曾高呼支持警察口號

《香港01》記者約於晚上9時半抵現場，當時受傷男子仍未送上救護車。現場消息指，在觀塘協和街巴士站外紀念6.12集會完結後，一名男子突高呼支持警察口號，現場人士與他起爭執。該名男子疑取出利刀，一名黑衣男子嘗試制服他期間被割傷。

有網媒片段可見，現場人士不停呼「有刀呀」，並要求警方協助。其後有警員跑到事發位置，有數名市民再嘗試制服刀手。警員其後將刀手壓在地上，而受傷男子則由現場急救員治理。記者到場後，受傷男子自已上救護車，現場則遺留血跡及紗布等。

觀塘青年被刺傷案，據悉現場被捕者為民建聯前社區幹事鄺星宇。（鄺星宇FB圖片）

民建聯柯創盛：正了解中

消息指，傷人者為民建聯前社區幹事鄺星宇，曾服務順天邨。民建聯立法會九龍東議員柯創盛表示，正了解中。

根據鄺星宇的Facebook，他兩年前報稱為學生、全職義工、前城大中辯副隊長、議員助理。他曾任地區組織卓妍社的副總幹事，也曾是民建聯順天邨的社區主任。在一個訪問報道中，寫有「他已經把順天邨當成了自己的第二個家，視街坊為家人。鄺星宇最大的心願就是一直守護着順天邨，讓它變得越來越好。」他在去年曾報選11月區議會選舉，但在提名期退選，但在去年10月初在一個假名Facebook宣布，退出所屬政黨及不會參與2019年區議會選舉。

今晚8時許，他在一個假名Instagram出帖，標註在觀塘站；帖文寫有：「終於諗到個好好嘅死法，死之前又可以出返積壓咗咁耐嘅冤屈同氣」，「警察加油 打死曱甴」。

警方澄清無放走施襲者 呼籲切勿輕信謠言

警方表示，今日晚上9時許，有群眾於觀塘同仁街一帶眾集，期間一名男子在旁叫囂，並突然持刀襲擊現場人士。在附近巡邏的警員迅即上前制服該名施襲者，並以傷人罪將他拘捕，該名27歲男子現正被警方扣查。事件中一名22歲男子受傷，他已被送院接受治理。

警方又嚴厲譴責所有暴力傷害他人的行為，並重申任何訴求或理念均不能合理化暴力行為。對於網上有流言指控警務人員放走施襲者，警方澄清「絕無此事」。就事件中有人企圖造謠及利用假消息抹黑警隊，警方指「感到非常無奈」，並呼籲市民密切留意警方的消息發佈，切勿輕信謠言。