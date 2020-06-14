立法會選舉〡民主黨賴文輝擬戰體藝界　正與陳偉豪協調　不設初選

立法會選舉9月舉行，除地區直選外，民主派亦搶攻六個功能組別，惟其中一個目標「體育、演藝、文化及出版界」，一直未敲定出戰人選，只得香港足球代表隊前隊長陳偉豪早前表態積極考慮參選。 據了解，民主黨區議員、前體育記者賴文輝同樣有意出選，他接受《香港01》查詢時承認積極考慮參選。賴文輝說，今年體藝界新增選民急升約1000人，多於上屆泛民與建制的300票差距，加上體藝界議席多年由建制派壟斷，體育發展一直停滯不前，故決定參選推動體藝界發展，正與有意參選者協調。

賴文輝（右二）曾撰寫書籍《香港十大名將》及《簡明香港足球史》，現擔任香港足球史學會副會長。（賴文輝facebook）

稱民主黨支持參選 料下月有定案

現年49歲的賴文輝為荃灣象石選區區議員，曾擔任多間報章的體育記者。賴文輝熱愛香港足球，2012年曾與志同道合人士組成「香港足球史研究組」，交流研究港足的資料和心得。他亦曾撰寫書籍《香港十大名將》及《簡明香港足球史》，現擔任香港足球史學會副會長。

對於知名度高的陳偉豪亦有意出選，賴文輝表示，除知名度外，擔任立法會議員亦需要從政經驗、熟悉政策，而他現時擔任區議員，有較多地區正作經驗。賴文輝稱，已向民主黨中委會表達參選意向，並稱獲黨支持，但由於此界別不設初選，正與陳偉豪及其他人士協調，料待民主派下月初選結果出尚爐後，才有定案。

陳偉豪早前接受查詢時表示，體育界發展多年來沒明顯改善，其運動員身份較適合推動，但表明不會與政黨拉上關係。（資料圖片）

現年38歲的陳偉豪在本地球壇打滾20年，曾效力南華、流浪、夢想FC等球會，近年多次就社會議題發展。他早前接受查詢時表示，體育界發展多年來沒明顯改善，其運動員身份較適合推動，但表明不會與政黨拉上關係。

建制派方面，盛傳港協暨奧委會副會長、全國政協委員霍啟剛，將接替馬逢國出戰，霍啟剛接受詢時未有否認傳聞，強調現在工作重點是支持體育界和藝發局支持的藝術團體應對疫情，協助體藝界重新出發。

霍啟剛早前接受詢時未有否認出選傳聞，強調現在工作是支持體育界和藝發局支持的藝術團體應對疫情，協助體藝界重新出發。 （資料圖片）

體藝界選民增三成

體育、演藝、文化及出版界由4個不同界別組合而成，選民組成較複雜，4個小組的選民登記資格各異，例如演藝和出版界容許個人選民登記，但體育和文化界只有團體票。在上屆立法會中，此界別有2,920名選民，當中2,525張是團體票，馬逢國以1,389票擊敗得809票的周博賢；2019年，此界別有3,164名選民，直至今年選民數字由3,164人，增加至4,163人，急增約1000人。