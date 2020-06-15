工聯會調查：逾八成人撐立國安法穩經濟　麥美娟批罷工屬政治手段

新型冠狀病毒疫情蔓延全球，本港經濟受到嚴重影響。工聯會本月就最新就業狀況和求職信心進行調查，結果顯示近八成受訪者收入減少，更有三成四人完全沒收入。另外，逾八成支持認同全國人大通過訂立國安法的決定，有助於穩定本港經濟從而改善就業狀況。 勞顧會勞方代表鄧家彪表示，預料明日公布最新失業率會再上升，或有機會達6%，情況令人憂慮。他促請政府應設失業援助金，並且凍結公屋租金或免租三個月，紓減基層市民的經濟負擔。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

工聯會在6月4日至6月12日期間，進行「香港最新就業狀況及求職信心指數調查」，共訪問1225名香港市民。調查結果顯示，七成半受訪者表示，因經濟而差而工作受影響，更有超過七成人放無薪假、停工、失業。此外，亦有六成八受訪者沒信心未來三個月可找到全職工作。

工聯會立法會議員麥美娟表示，調查反映香港打工仔的就業情況仍然非常惡劣，對前景未見樂觀。她又指，調查指出超過八成市民支持人大通過訂立國安法，認為有助香港止暴制亂，穩定本港經濟改善就業情況。

麥美娟批罷工違爭取勞工權益原則

對於有組織發動罷工反對國安法立法，麥美娟形容是政治手段，違背《僱傭條例》下爭取勞工權益的原則。她又指，大家都不想社會再亂落去，認為有關行動只會影響社會穩定，打擊就業前景。鄧家彪呼籲「罷工黑暴」收手，他稱過去曾有人發動大三罷，結果不是罷工是「阻人返工」，影響香港經濟回復穩定。