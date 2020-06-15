港版國安法｜王振民指立法非「一國一制」：香港要對得起中央厚愛

全國港澳研究會今日（6月15日）舉行《基本法》頒布30周年舉行研討會，討論上月全國人大會議決定訂立港區國安法。清華大學法學院教授、中聯辦法律部前部長王振民提到，有人說中央推行國安法是「搞一國一制」，他重申在國安問題上，全世界都是一國一制，不論是聯邦制、單一制國家也如是，香港的一國兩制「絕對是例外」。

王振英提到，國安法要解決的問題，是一些《基本法》未有完全解決、沒有十分明確規定。（資料圖片/林若勤攝）

現時版本是「最溫和、最基本、最低限度」

王振民指出，香港回歸中國以來， 經常有人「抹黑」中央，由釋法、《基本法》第23條立法、國民教育、普選問題，以至去年修例風波等，各種謊言、謠言可說到了「登峰造極」的地步，可以寫成「精彩的一本書」，後來事實證明那都是謊言，今日香港仍是世界上自由程度最高的地方。他又言，這些謊言造成的損失，尤其對於青年而言，已是無法挽回。

王振民提到，有人說中央推國安法是「搞一國一制」。他指，國安問題上，全世界都是一國一制，不論是聯邦制、單一制國家都如是，香港的一國兩制「絕對是例外」；回歸前，香港警隊的政治部，也是直屬於英國。王振民指，在國安問題上，中央自然有權實行一國一制，但認為如果將中國內地的法典全部實行在香港，那才是一國一制。他強調，在香港維護國安的主要責任在特區，中央的角色是主導、監督。

他提到，國安法要解決的問題，是一些《基本法》未有完全解決、沒有十分明確規定，人大的決定是發展完善《基本法》，同時因為信任特區，將執行的主要責任交予特區，寄語香港要對得起中央的「信任、重託、厚愛」。王振民又指，目前世界上只有香港沒有完善國安法律，立法是要填補空白，現時的版本已是「最溫和、最基本、最低限度」的立法，如這還不接受，不如把其他國家的國安法拿來使用。

韓大元（左）形容，《基本法》是中國對世界文明的貢獻。（資料圖片/李澤彤攝）

韓大元暗批大律師公會

人民大學法學院教授、基本法委員會委員韓大元形容，《基本法》是中國對世界文明的貢獻，不同人士要從這個角度認識《基本法》，提到有法律團體對國安法提出的意見和批評，他表示尊重，但他批評這些意見並非從《基本法》文本出發和規定，即使是專業意見也失去專業立場。

韓大元強調，國家安全是「一國兩制」行穩致遠的基本保障，中央在行使作出決定的權力非常謹慎，是次透過決定作出重大法律舉措，可見其必要性、重要性，又指香港國家安全漏洞，為國家造成重大風險，否則中央不會作出是次決定。

譚惠珠指建立國安機制和維護國家安全是中央職權。（資料圖片/梁鵬威攝）

譚惠珠指香港無剩餘權力



基本法委員會副主任譚惠珠指，建立國安機制和維護國家安全是中央職權，並無違反《基本法》，而23條是指香港應自行立法，只是義務性的法律要求，一直沒有排除中央可做任何維護國家主權的舉措，認為國安法正是深化對「一國兩制」的理解。

曾任《基本法》草委的譚惠珠又指，除了國防外交，並非所有事情都是香港的自治權，中央可行使主權、任命官員，又提到有人以普通法看《基本法》，認為《基本法》沒有寫的就可以做，例如公民抗命、公民提名，認為這是扭曲香港的高度自治，強調根據《基本法》20條，香港不存在剩餘權力。

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：國安法可誘使反對派內訌

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，香港「長治久安」將會是中央日後高度關注的一點。他指，回歸以來香港長期處於管治困難、外來力量干涉之下，特區政府長時間處於弱勢，港人對於國安的意識、責任感不足，訂立國安法可以減少外部反華、反中勢力與香港勢力勾結的機會，弱化其積極策劃角色。

此外，劉兆佳認為國安法可阻隔香港作為滲透、顛覆基地，外部勢力在港日後會受到愈來愈有利的法律約束，反對派也再不能以立法會作為反共反華的基地，區議會的活動也會有限制。自此，反對派在香港動員能力會大幅下降，大部分人不敢與反對派走得太近。最後，反對派會出現內訌，在鬥爭策略、中央關係、與政府及愛國派的關係、與外國的關係等，出現分歧，愈來愈不成氣候；激進、港獨派也會愈來愈得不到支持，從而邊緣化。

他認為，國安法表明中央決心對香港實施全面管治權，更好駕馭和改變香港政治體制、公務員隊伍，形成強而有力的團結力量，領導對抗內外敵對勢力，吸引更多人加入愛國陣營。