港版國安法｜饒戈平：中央處理香港國安事務　有執法及司法權

全國港澳研究會今日（15日）舉行《基本法》頒布30周年舉行研討會，港澳辦副主任鄧中華表示，絕大部分國安法工作，包括執法及司法工作應該必須由特區完成，但中央也應該保留在極特殊情況下進行管轄，又提到國安立法需要賦予機構和人員必要的執法權、司法權，以及提供經費保障。

基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平表示，根據《國際法》規定，國家管轄權包括立法、執法及司法權，可以理解中央處理香港國家安全事務上，不限於立法權，亦包括執法權和司法權。