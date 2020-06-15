港版國安法｜饒戈平：中央處理香港國安事務　有執法及司法權

撰文：沙半山
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全國港澳研究會今日（15日）舉行《基本法》頒布30周年舉行研討會，港澳辦副主任鄧中華表示，絕大部分國安法工作，包括執法及司法工作應該必須由特區完成，但中央也應該保留在極特殊情況下進行管轄，又提到國安立法需要賦予機構和人員必要的執法權、司法權，以及提供經費保障。
基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平表示，根據《國際法》規定，國家管轄權包括立法、執法及司法權，可以理解中央處理香港國家安全事務上，不限於立法權，亦包括執法權和司法權。
香港基本法委員會前委員饒戈平。（資料圖片）
饒戈平在研討會時表示，國家安全屬於中央事權，從法理角度可以理解，中央在維護香港國安事務上，不單有立法權，可以有必要的、有限度的執法權，以及特定條件下的司法權。
饒戈平反問，如果香港發生危害國安行為，矛盾及破壞效果直接針對中央政府或國家政權，中央是否完全沒有司法權力處理有關情況。
鄧中華指國安法之下，絕大部分執行工作包括執法、司法，應該也必須由特區完成，但中央也要保留在「極其特殊情況」下直接管轄的權利。（全國港澳研究會圖片）
不過，港大法律學院公法講座教授陳文敏接受傳媒訪問時表示，關注內地國安機構權力範圍、如何界定特殊案件，假如在本港法院審判，內地國安人員又能否上庭接受盤問等，如果內地國安機構在香港有司法權，即代表「一條龍」完成拘捕、調查、審問、判決甚至被告坐監的程序。
他擔心有關機構的權力凌駕香港警察，亦幾乎完全破壞兩制，將內地的法律概念甚至行事方法及價值觀念放在香港。