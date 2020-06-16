失業率高企　民建聯再建議推出援助金　促檢視支援措施

政府公布最新失業率升至5.9%，是15年以來最高位，有23萬人失業，而就業不足率亦升至3.5%，接近17年以來高位，有13.5萬人長期開工不足。 民建聯立法會議員鄭泳舜形容情況嚴重，擔心失業率會持續上升，冀盡快與政府官員開會，商討支援措施。

保就業計劃有漏洞 冀盡快與官員開會商討

鄭泳舜對失業情況表示非常擔心，稱有市民反映很難找工作。而就業不足的情況下，拿到的薪水亦不足以支持生活，希望政府認真看待，推出更多有效、適切的措施。

他認同政府的保就業計劃，亦相信會有成效，但有不少意見指有漏洞，例如過去不少計劃都無法保障自僱人士，希望在6月底與政府官員開會，以檢視保就業及支援政策。

新冠肺炎疫情仍然影響經濟環境，本港失業率升至5.9%。（資料圖片）

失業援助金未推出令人失望 強調是短期援助

民建聯早已提出失業援助金，但政府至今仍未推出，鄭泳舜認為令人失望，因民建聯認為這是直接到位援助失業人士的方法希望政府積極考慮。

對於政府之前回應指有綜援等「幾條支柱」，但其實綜援申請困難，亦有標籤效應，而外國亦有成功推出失業援助金的例子，強調這是短期例如3個月的支援，讓市民渡過難關。

至於在職家庭津貼計劃，鄭泳舜形容是非常好的方向，但希望時數車檻可以降低，而津貼金額亦可提升。

政府表示會提供3萬個就業職位，鄭表示自己一直追問職位從何而來，但現時只見到少量職位，希望政府提供更多數字、相關工種和求職方法。

民建聯希望，當疫情穩定後推出刺激經濟計劃。而周日起可以申領1萬元現金津貼，鄭泳舜關注這筆款項能否投入到中小型商戶消費，希望有更多公共推廣。