香港失業率飊至5.9%創15年新高　消費及旅遊相關行業失業率10.6%

政府公布3至5月失業率進一步升至5.9%，為逾15年以來新高，就業不足率升至3.5%，接近17年來高位。

政府指出與今年2至4月比較，在今年3至5月期間，大多數主要經濟行業失業率均見上升，當中建造業﹑住宿及膳食服務業﹑運輸業﹑資訊及通訊業﹑教育業，以及藝利﹑娛樂及康樂活動業有相對明顯上升。就業不足率方面，上升主要見於零售業﹑運輸業，以及貨倉及運輸輔活動業。

總就業人數減少3.79萬人至361.95萬人，總勞動人口減少9,900人至384.9萬人；失業人數增加2.79萬人至23.04萬人。

失業人口逾23萬人

勞工及福利局局長羅致光指出，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在二零二零年三月至五月上升至10.6%，為自二零零三年八月至十月受沙士沉重打擊後的高位，就業不足率顯著上升至6.3%，為有紀錄以來的最高位。其中，餐飲服務活動業的失業率上升至14.8%，就業不足率則高企於8.2%。同時，建造業的情況惡化，其失業率上升至10.8%，就業不足率升至8.2%。多個其他行業的勞工市場情況亦轉弱，尤其在運輸業、資訊及通訊業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

展望未來，羅致光博指出，雖然本地疫情有所減退，但本地經濟活動需要時間回復正常。由於疫情全球大流行繼續拖累環球經濟，外圍環境亦會仍然困難。因此，勞工市場在短期內仍將面對壓力，然而未來惡化的速度或會減慢。為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施。這些措施應有助保障員工就業。政府會密切留意相關情況。