曾國衞稱中聯辦不受22條約束 　大律師公會稱回覆無公信力

港澳辦及中聯辦於四月時發聲明，批評公民黨郭榮鏗拖延內會選主席，被質疑做法有違《基本法》第22條。政制及內地事務局長曾國衞日前回覆大律師公會查詢，指2007年政制事務局就《基本法》22條，中央政府在港設的機構的文件「很不幸地被斷章取義理解」，強調中央政府對特區有監督權。

大律師公會副主席葉巧琦接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，政府回覆未有解答為何兩辦不受22條規管；她指，根據《2009年法律適應化修改條例草案》的立法會文件，已清楚以22條引述，並列明中央在港設有三個機構，包括中聯辦，當時修例經過嚴肅的法律程序及解釋，與99年的文件一致，質疑局方為何突然改變立場，批評解釋無公信力，「無嘢係強過經過立法程序嘅確認。」