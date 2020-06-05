曾國衞稱中聯辦不受22條約束 　大律師公會稱回覆無公信力

撰文：胡家欣
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港澳辦及中聯辦於四月時發聲明，批評公民黨郭榮鏗拖延內會選主席，被質疑做法有違《基本法》第22條。政制及內地事務局長曾國衞日前回覆大律師公會查詢，指2007年政制事務局就《基本法》22條，中央政府在港設的機構的文件「很不幸地被斷章取義理解」，強調中央政府對特區有監督權。
大律師公會副主席葉巧琦接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，政府回覆未有解答為何兩辦不受22條規管；她指，根據《2009年法律適應化修改條例草案》的立法會文件，已清楚以22條引述，並列明中央在港設有三個機構，包括中聯辦，當時修例經過嚴肅的法律程序及解釋，與99年的文件一致，質疑局方為何突然改變立場，批評解釋無公信力，「無嘢係強過經過立法程序嘅確認。」
大律師公會副主席葉巧琦接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，認為政府回覆未有解答為何中聯辦不受22條規管。（資料圖片）
曾國衞在回覆指，99年指出新華社在回歸後作為中央政府授權的工作機構繼續存在，不存在須徵得特區政府同意設立的問題。不過，葉巧琦認為，局方只是混淆視聽，「97年都未有特區政府」，認為論點並沒有理據，反之《基本法》22條訂明中央駐港機不得干預香港事務，《基本法》亦無指明中聯辦可干預或參與督權，「如果中聯辦有咁重要功能，一定會係《基本法》寫得清清楚楚。」她又指，中聯辦官方網頁亦只表明聯絡辦公室的功能，亦都無提及監督的職能，「自己網頁都無， 如不嬲都有，咁新華社都有啦?」她指，大律師公會不會回覆局方回應，認為已沒有特別意思。