立法會選舉2020｜選管會拒設「關愛隊」安排　建制派批欺善怕惡

立法會換屆選舉將於九月舉行，據悉，選舉管理委員會明早（18日）將公布最新「立法會選舉活動指引」，並於周五公布選舉主任名單及刊憲。消息指，新一份立法會選舉活動指引中，並沒有採納建制派的建議，在選舉票站加設「關愛隊」，讓包括70歲或以上長者或孕婦等選民能優先投票。 另外，指引將就統一派票流程提出新措施，容許選民在領取選票時，可同時查看職員在自己的資料上劃線核對，確保自己的選票沒有被他人取走，或錯領他人的選票。 選管會的決定引起建制派不滿。工聯會黃國健炮轟，選管會拒設「關愛隊」投票安排，是「欺善怕惡」，擔心去年區選議會選舉期間，有人用方法令長者等候太長時間而放棄投票的情況會重演。

去年區選多個票站大排長龍，消息指，選管會指引中沒有採納多個建制政黨建議，在選舉票站加設「關愛隊」，讓70歲或以上長者、孕婦及殘疾人士等有特別需要的選民能優先投票。（資料圖片）

建制派在去年區選中大敗，不少人歸咎於選舉不公，指稱當日有民主派年輕支持者故意反覆排隊，造成票站外大排長龍，不少長者因體力不支或感辛苦而放棄投票，間接影響選舉結果。

政制及內地事務局局長曾國衞今日（17日）亦提出建議，包括設立「關愛隊」投票，在票站內設置閉路電視監察派票等。但據悉，選管會明日公布的「立法會選舉活動指引」中，並無回應有關訴求，拒絕在票站設立「關愛隊」，亦不會建議在票站以閉路電監察派票。消息指，選管會主席馮驊認為，選舉和投票應該公平和平等，故要一視同仁處理各年齡群組。

不過，選管會指引將採納建議，在票站內設置低解像度閉路電視，拍攝點票過程，並事先公布每個票站可供觀察點票的人數數目，以防止去年區選點票時，曾出現大批人進入票站並影響點票過程的情況。

黃國健炮轟，選管會拒設「關愛隊」投票安排，是「欺善怕惡」，擔心去年區選議會選舉期間有人用方法令長者等候太長時間而放棄投票的情況會重演。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

工聯會黃國健接受查詢時表示，不清楚明日公布的選舉指引內容，但如選管會不回應設立「關愛隊」訴求，做法不合情理，「長者不能假定就係投建制派，長者都可能投畀民主派，方便長者投票，有乜嘢唔妥？點解選管會咁都方便吓老人家？唔通佢哋想投票率低啲？」

黃國健炮轟，選管會拒絕回應建制派「關愛隊」訴求，是欺善怕惡，要求選管會清楚交代原因。

今次已是建制派近年來第二次不滿選管會的安排。2018年3月立法會補選，建制派當時公開批評選管會將補選日定於3月11日，與北京人大、政協「兩會」撞期，要求改日子，惟選管會堅拒讓步，事件引來建制派強烈迴響。