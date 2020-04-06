【立法會選舉】李慧琼：選管會諮詢文件離地　10分滿分只給1分

選舉管理委員會上月就今年9月立法會選舉活動建議指引展開諮詢，明日（4月7日）截止。民建聯今日（4月6日）召開記者會，回應有關建議指引，主席李慧琼批評選管會的建議相當「離地」，沒有妥善回應去年區議會選舉發生暴力事件。她指，對立法會選舉公平性沒有信心，對整份建議指引，以10分為滿分只能給1分。

批選管會懶理選舉投訴 嘲如英政府「集體免疫」抗疫策略

記者會以網上直播形式進行。李慧琼指出，去年的區議會選舉由提名期開始到投票日，社會在暴力氛圍下，民建聯遭受到不合理的對待，如有候選人遇襲，部分時任議員的辦事處亦多次受破壞，有逾100個民建聯議員的議辦受襲。民建聯副主席張國鈞表示，單是他當時所屬的選區西環，其議辦去年8月底起已先後數次被破壞甚至扔汽油彈，外牆玻璃完全粉碎，電腦等器材被毀，不能運作。

張國鈞指，選管會在去年區選期間，收過4萬多宗投訴，但對於破壞行為，往往只回覆「找警方報案」，沒有處理。他批評選管會的行為，類似外界所述英國政府「集體免疫」的抗疫策略，讓大家「習慣暴力」。

李慧琼指，選管會今次的諮詢文件，對暴力行為亦「隻眼開隻眼閉」，沒有切實回應。她認為，選管會只以投票日當日大致順利，就說是一次「可以」的選舉，並不正確，由提名期開始至整個選舉期都應被視為選舉的一部分。李慧琼表示，對選管會未有提出處理上述情況極度遺憾，對諮詢文件，10分滿分只能給1分。

民建聯建議政府，派票、投票、點票過程應採用更多科技，以免出現選民的名字被誤劃等情況；確保票站安全，讓票站主任在無壓力之下完成點票工作；票站預先分流，方便不同年齡人士投票，支持讓長者優先投票；在票站工作的公職人員可優先投票，再返回崗位繼續工作。

被問到今年9月立法會選舉有否需要押後，李慧琼未有鮮明立場，只稱如有因素影響選舉公平公正，政府就應該想辦法補救。