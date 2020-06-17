保就業計劃｜ 林鄭：政府為應屆畢業生提供逾5千職位　增加競爭力

疫情持續近大半年，各行各業經濟重創，政府昨（16日）公布失業率最新數字，3月至5月的失業率攀升至5.9%，創逾15年以來新高，更超越金融海嘯爆發後5.5%的高位。 特首林鄭月娥表示，在設計政府「防疫抗疫基金」時，已要求各局長在保就業同時，須兼顧為畢業生提供更多就業機會，以增加他們往後在職場的競爭力。直到目前為止，已推出或公布或快將推出的有時限的就業計劃，合共製造了5,450個職位。

政府早前推出「保就業」計劃，特首林鄭月娥表示，在設計政府「防疫抗疫基金」時，已要求各局長在保就業同時，須兼顧為畢業生提供更多就業機會，以增加他們往後在職場的競爭力。（歐嘉樂攝）

林鄭晚上在Facebook說，最新季度失業率上升至5.9%，是超過15年以來的新高，若單看20至24歲的青年人，失業率更達13.4%，還未包括今年畢業的學生。她指出，青年失業情況非香港獨有，不少歐洲國家都面對青年失業率偏高的問題，疫情的打擊令青年就業，尤其是今年畢業的學生，將面對更嚴峻的考驗。

林鄭表示，至目前為止，已推出或公布或快將推出的有時限的就業計劃，包括1,000名工程畢業生培訓計劃名額、500名環境局綠色就業計劃的環保大使、生態導賞員等和200多個應屆畢業生從事與生態保育、綠能節能及氣候變化等在私營機構的工作名額、1,750個發展局為建築、測量、都市規劃及園境學科大學畢業生及助理專業人員在私營機構提供的就業或實習機會、1,000名由財經事務及庫務局與數碼港合作的金融科技職位、300個金管局與銀行共同推出的職位，和700名由公務員事務局統一招聘的行政助理及文員職位等。

在未來幾個月，林鄭表示，政府會繼續和業界探討，並由「防疫抗疫基金」提供資助，開拓更多適合新畢業同學的工作崗位，「只要各位畢業同學在找工作的過程中不要氣餒，裝備好自己，展現對香港未來的信心，眼前的困難肯定會過去，而愛護你們的父母、老師和特區政府，一定會給予你們最大的支持」。