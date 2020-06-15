保就業計劃｜近17萬僱主、26萬自僱人士申請　首階段已派發約50億

政府早前推出第一期「保就業計劃」，由上月25日起接受申請，至昨晚（14日）截止。政府指，已向首批僱主發放工資補貼約48億元，亦向首批自僱人士派發一筆過資助約1.8億元。政府亦提醒，部分申請者提供的資料有誤，在收到電郵通知後，須於指定期限內回覆。

獲發工資補貼僱主中小微企佔98%

政府表示，第一期「保就業計劃」至昨晚（14日）截止，共收到168,799名僱主及259,860自僱人士的申請；現時已向首批25,500名僱主發放工資補貼，共約48億元，估計可惠及逾20萬名僱員。當中獲發工資補貼的僱主中，聘請少於50名僱員的中小微企佔98%；而僱主在申請時已承諾接受補貼期間（即6月至8月）不會裁員，全數補貼將用於支付員工薪酬。

政府亦已向首批24,000名自僱人士，派發一筆過7,500元的資助，共約1.8億元，並指爭取在本周內開始發放第二批補貼及一筆過資助。

政府指，已向首批僱主發放工資補貼約48億元，亦向首批自僱人士派發一筆過資助約1.8億元。（資料圖片）

促紀錄不符的申請者指定期內回覆

政府提醒，部分申請者提供的強積金登記資料，包括強積金計劃名稱、強積金計劃註冊、參與號碼，與強積金受託人的相關紀錄不符。申請者在收到電郵通知後，須於指定期限內回覆，以便審核有關申請。

政府又指，有為數不少以個人身分申請「保就業」的人士，不符合申請資格。由於自僱人士強積金戶口須於今年3月31日或之前開設，並於當日仍未取消。申請者若以僱員身份（包括已離職員工）開設的強積金戶口申請資助，並不符合申請自僱人士資助的條件。