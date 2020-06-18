立法會選舉｜選管會不設關愛隊　民建聯譴責漠視不公　泛民稱務實

立法會選舉9月舉行，選舉管理委員會今日（18日）公布選舉活動指引，其中排隊安排會沿用去年區議會一般選舉的處理方法，盡量安排有需要人士坐下輪候領取選票，未有接納建制派要求的「關愛隊」，讓長者優先投票。 民建聯嚴正譴責選管會漠視去年區選中出現的種種不公，對於訴求落空表示極度失望，民建聯主席、立法會議員李慧琼批評，選管會有失確保選舉公正的法定職能。 民主黨主席胡志偉則讚揚選管會面對政治壓力，未有以政治角度「上綱上線」，指引回歸常理並確保公平公正的原則，做法務實。

民建聯主席李慧琼批評選管會無視選舉不公情況。（羅君豪攝）

建制派不滿於去年區議會選舉中，有人重複排隊導致長者放棄等候，要求選管會增設「關愛隊」，讓長者及其他有需要人士優先投票，政制及內地事務局局長曾國衞昨日亦爭取選管會作出有關安排。

選管會今日公布指引，基於公平及平等的原則，未有回應「關愛隊」的建議。民建聯譴責選管會漠視諮詢所得的意見，該黨立法會議員張國鈞指出，選管會報告中亦承認去年區選中的種種問題，並提出過「關愛隊」的建議，現在卻全部抽起，將問題視而不見。張國鈞稱，若9月的立法會選舉重演問題，選管會需為此負上全責。

民主黨胡志偉。（羅君豪攝）

胡志偉：可靈活處理

民主黨主席胡志偉認為，選管會的做法是回歸常理，考慮到不同票站的客觀環境各異，安排應以實際可行及公平公正為原則。他指出，不同時段使用票站的階層有異，可靈活處理。