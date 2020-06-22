港版國安法｜特首委任法官處理案件　涂謹申批影響司法獨立

「港區國安法」細節日前曝光，當中提及由特首「指定若干名法官」審理危害國家安全的罪案。公民黨法律界議員郭榮鏗今日（22日）指，香港沒有任何一條法例容許特首可決定由哪一名法官審理某一類案件，批評做法破壞香港司法獨立。 本身是律師的民主黨議員涂謹申批評，國安法容許特首委任法官屬破天荒，影響司法獨立。對於建制派以本港兩位首席法官均由特首委任作反駁，他認為兩件事不可相提並論，因首席法官被委任後，期間法院審理哪些案件，均由法院自行處理。

「港區國安法」細節早前曝光，當中提及由特首「指定若干名法官」審理危害國家安全的罪案。（資料圖片）

民主黨主席胡志偉指，國安法問題在於將內地「人治」的法律制度，放在香港社會，本應行使普通法的香港法律制度，因而變得「大開中門」，批評「港版國安法」是刻意讓內地的全面管治權來到香港。

涂謹申形容，國安法讓特首可破天荒委任法官一事，絕對影響司法獨立。他引述建制派指本港兩位首席法官亦是由特首委任作解釋，但他認為兩件事不可相提並論，因為首席法官被委任後，任期會一直到退休為止，期間法院審理哪些案件，由法院自行處理。涂謹申質疑，如果港府負責檢控，又能委任法官處理如此政治性的案件的話，與「獨裁」地方有何分別。

郭榮鏗指，香港沒有任何一條法例容許特首可決定由哪一名法官審理某一類案件，批評做法破壞香港司法獨立，又形容做法違憲。（吳倬安攝）

胡志偉又指，雖然草案說明指中央只會在「特殊情況」行使管轄權，人大常委譚耀宗形容為「兜底」做法，但他質疑《基本法》中的人大釋法本來亦是「包底」之用，但之後卻「時時用」。

涂謹申質疑，由中央委派的國安顧問一定是「太上皇」，因其代表中央對國家安全意見，「港府怎可能不聽？」

郭榮鏗則指，司法獨立是香港法治最重要的元素，本身建基於法官可獨立處理所有案件，包括決定由哪一名法官處理案件。他指香港沒有任何一條法例容許特首可決定由哪一名法官審理某一類案件，批評做法破壞香港司法獨立，甚至違憲。