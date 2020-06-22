港版國安法｜林鄭：立法事在必行、不容有失　止暴後香港商機處處

特首林鄭月娥表示，全國人大就「港區國安法」立法是希望令香港重回「一國兩制」軌道、恢復憲制秩序、確保社會穩定、維持企業個人對港信心的重要舉措，強調是事在必行，不容有失。 林鄭今日（22日）在北京舉行的財新論壇上發表視像講話，她表示，香港有自由開放的經濟環境，優良的法治傳統和司法獨立、公平競爭環境、簡單及低稅率，以及擁有大量專業人才等優勢，認為只要堅持和完善「一國兩制」，嚴厲打擊危害國家安全的違法分子，止暴制亂，用好自己的優勢，香港仍然商機處處。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（資料圖片/AP）

林鄭又指，香港經濟自去年開始受社會動盪及疫情等多重打擊，社會動盪及暴力事件影響香港的國際聲譽及穩定的營商環境，而香港除了今年初失去最自由經濟體地位外，瑞士國際管理發展學院也公布香港競爭力地位下降，加上疫情威脅及必要的防控措施，香港首季本地生產總值錄得有紀錄以來按年最大跌幅，失業率上升。

她又提到，美國今年不斷在貿易及其他事情挑起紛爭，美國政府和部分美國國會議員就「港區國安法」發表連串制裁言論，試圖打擊北京和香港，達到政治目的，令中美關係處於緊張狀態，認為香港經濟秩序和重啟信心至為重要。

林鄭認為，香港要抓緊一帶一路及粵港澳大灣區的發展機遇，相信不但可以恢復元氣，亦能更上一層樓。