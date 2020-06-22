桂山島一度為港人尋歡「性」地　97後逐漸式微　現開發消閒旅遊

《香港01》獲悉，有資深建制派人士收到可靠消息，中央正研究以創新手法助港解決困擾已久的住屋問題，包括在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港建造房屋。究竟桂山島位處哪裡？與香港有何淵源？ 桂山島昔日曾與外伶仃島齊名，同為90年代初港人尋歡「性」地，當年因兩島靠近赤鱲角機場的地利，每日傍晚有不少工人在收工後便趕乘「洗頭艇」登島尋樂，但隨着機場落成，加上內地大力「掃黃」，近年島上已「轉型」，色情業不再興旺，旅遊消閒業逐步崛起。

桂山島雖然位於香港水域以外，但其實跟香港近在咫尺，與大嶼山僅相距約3海里，坐快艇20分鐘內可達。（新民黨提供圖片）

桂山島位於珠海水域，該島與牛頭島和中心洲相連，現時面積為10平方公里。其實，桂山島原稱垃圾尾島，該處於1950年發生萬山群島海戰，中國人民解放軍江防司令部戰艦桂山號在該處成功搶灘登陸並取得勝利。為此，珠海縣政府於1954年把該處命名為桂山島。

桂山島雖然位於香港水域以外，但實與香港近在咫尺，與大嶼山僅相距約3海里，坐快艇20分鐘內可達。該島因靠近香港，90年代港英政府興建赤鱲角機場期間，不少工人在收工後便直接乘「洗頭艇」偷渡到桂山島尋歡，據指高峯期每日有多達20艘大飛穿梭兩地，一晚最多有數百港人前往朝「性」。

但隨着機場落成，近年已少了港人登島，加上珠海大力掃黃，桂山島開始淡靜，近年該島希望轉型為旅遊休閒城市，惟至今未見太多客量。年前有傳媒採訪該島居民，據指假日僅有零星內地遊客登島。

隨著中央計劃在桂山島填海，並借讓香港建造房屋，相信可產生「漣漪效應」，帶旺小島，振興經濟，但由於有關發展非短期內可完成，遠水難救近火。