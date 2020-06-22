【01獨家】北京研大嶼山南部珠海桂山島填海　借讓香港建公屋　

主管港澳事務的國務院副總理韓正在北京兩會期間，曾提到房屋是香港深層次問題之一，希望香港恢復社會穩定後，集中精力解決香港的經濟、社會深層次矛盾，令人聯想到中央會否在短期內出手「經濟民生救港」。 有資深建制派人士近日收到可靠消息，中央正研究以創新手法助港解決困擾已久的住屋問題，在大嶼山以南、珠海市的桂山島填海，然後借讓香港建造房屋，包括興建大數量解決基層住房問題的公屋。

韓正在北京兩會期間，預告中央政府會全力支持香港特區政府解決經濟、社會、民生等深層次問題。

最快30分鐘至45分鐘達香港核心商業區

韓正在北京「兩會」期間表示，中央將全力支持港府解決經濟民生的深層次問題。全國僑聯副主席盧文端早前曾撰文指，韓正的講話實際上已向香港社會預告，中央正在研究部署出台新一輪的挺港政策措施，既是為了帶動香港疫後經濟重建，支持香港解決經濟民生的深層次問題，更是要顯示中央對香港的支持和關心。

有資深建制派人士透露，近日收到可靠消息，中央正全速研究桂山島大幅填海，然後租借予香港建屋的可行性，認為可參考橫琴模式發展，並在當地實行普通法。該人士估計，中央會待國安法塵埃落定後便有進一步計劃，暫未知何時公布有此計劃，笑言「或會在下任特首上場時送給香港作禮物」。

桂山島位於珠海水域，該島與牛頭島和中心洲相連，現時面積為10平方公里。此島距離大嶼山以南約3海里，地點也較接近香港中環及尖沙咀等核心商業區，有政黨估計約30分鐘至45分鐘高速船程，即可到達香港核心商業區。

新民黨、民建聯曾倡相同建議 紓緩本港房屋問題

新民黨在2018年曾倡議港府應向中央政府申請在內地水域填海，並認為於大嶼山以南、珠海市桂山島填海最為合適。該黨指，若以桂山島作為填海工程基礎，估計可為香港在5年內增加約2,000公頃土地供應，供50萬人居住。

不少港區人大代表和政協委員在兩會期間，今年都向中央提出了包括房屋土地方面的挺港建議。其中，民建聯亦建議在珠海市桂山島填海建造香港城，並將相關土地一併租予香港，租期可考慮較長的時段例如50年，並加入續期機制。

該黨認為島上未發展的以西海域，屬淺水區，適合用作填海。根據初步估算，淺水區可提供額外至少1,000公頃土地，足以進行具規模的規劃及發展，若將兩成土地用於住宅用途，將可提供16萬至20萬個單位，可望大大紓緩本港房屋問題。

葉劉：桂山島填海「平靚正」 應實行普通法

新民黨主席葉劉淑儀指，未有聽聞中央打算在桂山島填海，但她曾向內地官員提出相關建議，認為在該島填海較中部水域人工島好，形容是「平靚正的多贏方案」，亦可同步發展珠海的萬山群島。葉劉建議，應在當地實行普通法，並建議可整合葵涌貨櫃碼頭用地，釋放空間用作建屋。