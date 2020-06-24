14周產假｜立法會又流會　建制批泛民全數缺席　與5萬孕婦為敵

立法會今天早上（24日）11時復會，下午將恢復二讀延長產假至14周的《2019年僱傭(修訂)條例草案》，惟會議不足一小時即告流會，是本月內第三次。人民力量陳志全在會上提出點算法定人數，惟15分鐘內未有足夠法定人數，立法會主席梁君彥宣布流會，及後宣布於12時30分復會。 建制派見記者時批評民主派在口頭質詢時大部份時間在席，惟點人數時卻全數缺席，刻意製造流會，拖延產假草案審議。民建聯立法會議員鄭泳舜強烈譴責民主派拉布，指涉及民生議題都拉布，正是與全港孕婦為敵。

立法會因法定人數不足流會。（張浩維攝）

工聯會立法會議員郭偉強指，《草案》在內會已經拖延半年，全靠政府和建制派繞過內會程序放在大會審議，惟民主派卻發揮「攬抄精神」，刻意製造流會。工聯會陸頌雄批評民主派走在婦女、打工仔的對立面，指若今屆會期無法通過，又要在下屆重新審議，問泛民「於心何忍」。

被問到預計《草案》能否順利通過，以及為何建制派未有全體出席確保有足夠人數開會，鄭泳舜稱，《草案》過去經多次討論，從條文角度可順利通過，但要視民主派是否要刻意拉布拖垮草案。郭偉強指，民主派的「洗腦」功力強，反問點人數為何一定要「建制派Support（滿足法定人數要求）」，強調民主派議員都有責任。

立法會下午恢復二讀辯論增加產假的議案，有建制派手持假膠公仔要求盡快通過。（張浩維攝）

會議流會一刻，連同主席梁君彥，只有34名議員在席，沒有泛民議員在席。謝偉俊、自由黨黨魁鍾國斌和主席張宇人、經民聯梁美芬、劉業強及石禮謙、民建聯蔣麗芸和陳恒鑌不在席。